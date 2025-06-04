moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

道指升214點創兩周高 標指、納指創逾3個月高

美債息續升，美3個月10年期債息差擴闊，美2年期10年期債息差收窄。金龍指數、標指、納指連升兩日，道指連升4日創兩周高，標指、納指創逾3個月高。數據顯示美國勞動力市場保持堅挺，另外，白宮表示，關注中國對日內瓦協議遵守情况，中美兩國元首將很快進行通話。新鋼鋁關稅將生效。

美國4月職位空缺意外大幅增長，招聘活動加快，表明用工需求依然穩健。美國勞工統計局表示，周五將修正4月非農就業數據中的「輕微錯誤」，主要勞動力指標不受影響。聯儲局理事Cook表示，關稅可能加劇通脹並削弱就業，保持物價穩定至關重要。亞特蘭大聯儲行長也表示，不急於調整利率，希望在通脹方面看到更多進展。

特朗普周二簽署命令，美東時間6月4日0點01分起鋼、鋁關稅上調至50%，從英國進口的鋼鋁關稅稅率維持25%不變。

個股方面，博通公司股價走高，該公司開始出貨新一代數據中心交換機晶片，該晶片可以提高人工智能加速器的效率。Meta Platforms與美國最大核電運營商達成協議，將採購核電發展人工智能。

道瓊斯工業平均指數收漲214點，升幅0.51%，報42519點。標普500指數收漲34點，升幅0.59%，報5970點。納斯達克綜合指數收漲156點，或0.82%，報19398點。

家得寶升1.39%，報373.08美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻31點，而聯合健康跌1.15%，報301.22元，拖累道指21點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報203.27元，升0.77%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報166.18元，跌1.68%，亞馬遜(美：AMZN)收市報205.71元，跌0.45%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報666.85元，跌0.6%，英偉達(美：NVDA)收市報141.22元，升2.79%，微軟(美：MSFT)收市報462.97元，升0.21%，Tesla (美：TSLA)收市報344.27元，升0.46%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.1%，報548點。德國DAX指數收漲0.68%，報24091點；法國CAC 40指數漲0.35%，報7763點；英國富時100指數收漲0.15%，報8787點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.57%，報7109點。

美國2年期債息曾升最多0.84%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為1.21%。高見3.9696厘，是5月29日4.0478厘後最高。收市報3.9511厘，是5月28日後收市新高，當日報3.9901厘。連升2日，累計升0.0536厘，對上一次連升2日是5月9日。

美國10年期債息曾升最多0.71%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為1.53%。高見4.4716厘，是5月29日4.537厘後最高。收市報4.4537厘，是5月28日後收市新高，當日報4.4773厘。連升2日，累計升0.0534厘，對上一次連升2日是5月21日。

美2年期10年期債息差曾低見47.516基點，是5月30日46.5基點後最窄。收市報49.855基點，是5月30日後收市最窄，當日報49.669基點。

美3個月10年期債息差曾高見14.114基點，是5月29日19.127基點後最闊。收市報11.035基點，是5月28日後收市最闊，當日報13.703基點。連升2日，累計升6.115點，對上一次連升2日是5月21日。

金龍指數曾升最多0.83%，是5月29日後最大升幅，當日升幅為1.82%。高見7128.54點，是5月29日7253.73點後最高。收市報7109.72點，是5月29日後收市新高，當日報7226.88點。連升2日，累計升77.17點，對上一次連升2日是5月2日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月27日。

道指曾升最多0.62%，是5月27日後最大升幅，當日升幅為1.8%。高見42568.38點，是5月20日42800.04點後最高。收市報42519.64點，是5月20日後收市新高，當日報42677.24點。連升4日，累計升420.94點，對上一次連升4日是4月25日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是4月29日。

標指曾升最多0.77%，是5月29日後最大升幅，當日升幅為0.93%。高見5981.35點，是3月3日5986.09點後最高。收市報5970.37點，是2月24日後收市新高，當日報5983.25點。連升2日，累計升58.68點，對上一次連升2日是5月13日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月27日。

納指曾升最多1.13%，是5月29日後最大升幅，當日升幅為1.51%。高見19459.28點，是2月24日19644.23點後最高。收市報19398.96點，是2月21日後收市新高，當日報19524.01點。連升2日，累計升285.19點，對上一次連升2日是5月19日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月23日。

 

其他報道

北水增持建行 減持盈富