美國4月職位空缺意外大幅增長，招聘活動加快，表明用工需求依然穩健。美國勞工統計局表示，周五將修正4月非農就業數據中的「輕微錯誤」，主要勞動力指標不受影響。聯儲局理事Cook表示，關稅可能加劇通脹並削弱就業，保持物價穩定至關重要。亞特蘭大聯儲行長也表示，不急於調整利率，希望在通脹方面看到更多進展。

特朗普周二簽署命令，美東時間6月4日0點01分起鋼、鋁關稅上調至50%，從英國進口的鋼鋁關稅稅率維持25%不變。

個股方面，博通公司股價走高，該公司開始出貨新一代數據中心交換機晶片，該晶片可以提高人工智能加速器的效率。Meta Platforms與美國最大核電運營商達成協議，將採購核電發展人工智能。

道瓊斯工業平均指數收漲214點，升幅0.51%，報42519點。標普500指數收漲34點，升幅0.59%，報5970點。納斯達克綜合指數收漲156點，或0.82%，報19398點。

家得寶升1.39%，報373.08美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻31點，而聯合健康跌1.15%，報301.22元，拖累道指21點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報203.27元，升0.77%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報166.18元，跌1.68%，亞馬遜(美：AMZN)收市報205.71元，跌0.45%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報666.85元，跌0.6%，英偉達(美：NVDA)收市報141.22元，升2.79%，微軟(美：MSFT)收市報462.97元，升0.21%，Tesla (美：TSLA)收市報344.27元，升0.46%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.1%，報548點。德國DAX指數收漲0.68%，報24091點；法國CAC 40指數漲0.35%，報7763點；英國富時100指數收漲0.15%，報8787點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.57%，報7109點。

美國2年期債息曾升最多0.84%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為1.21%。高見3.9696厘，是5月29日4.0478厘後最高。收市報3.9511厘，是5月28日後收市新高，當日報3.9901厘。連升2日，累計升0.0536厘，對上一次連升2日是5月9日。

美國10年期債息曾升最多0.71%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為1.53%。高見4.4716厘，是5月29日4.537厘後最高。收市報4.4537厘，是5月28日後收市新高，當日報4.4773厘。連升2日，累計升0.0534厘，對上一次連升2日是5月21日。

美2年期10年期債息差曾低見47.516基點，是5月30日46.5基點後最窄。收市報49.855基點，是5月30日後收市最窄，當日報49.669基點。

美3個月10年期債息差曾高見14.114基點，是5月29日19.127基點後最闊。收市報11.035基點，是5月28日後收市最闊，當日報13.703基點。連升2日，累計升6.115點，對上一次連升2日是5月21日。

金龍指數曾升最多0.83%，是5月29日後最大升幅，當日升幅為1.82%。高見7128.54點，是5月29日7253.73點後最高。收市報7109.72點，是5月29日後收市新高，當日報7226.88點。連升2日，累計升77.17點，對上一次連升2日是5月2日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月27日。

道指曾升最多0.62%，是5月27日後最大升幅，當日升幅為1.8%。高見42568.38點，是5月20日42800.04點後最高。收市報42519.64點，是5月20日後收市新高，當日報42677.24點。連升4日，累計升420.94點，對上一次連升4日是4月25日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是4月29日。

標指曾升最多0.77%，是5月29日後最大升幅，當日升幅為0.93%。高見5981.35點，是3月3日5986.09點後最高。收市報5970.37點，是2月24日後收市新高，當日報5983.25點。連升2日，累計升58.68點，對上一次連升2日是5月13日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月27日。

納指曾升最多1.13%，是5月29日後最大升幅，當日升幅為1.51%。高見19459.28點，是2月24日19644.23點後最高。收市報19398.96點，是2月21日後收市新高，當日報19524.01點。連升2日，累計升285.19點，對上一次連升2日是5月19日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月23日。

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