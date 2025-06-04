moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升10點 夜期低水115點 美期個別發展 亞股升

美股向上，港股ADR升10點或0.04%，報23522點，即月恒指夜期升29點，報23397點，夜期低水115點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.09%，折合報504.14元；阿里巴巴（9988）升0.19%，折合報112.74元；美團（3690）跌0.91%，折合報135.45元；匯控（0005）跌1.05%，折合報93.14元；建行（0939）升2.65%，折合報7.13元。

道期現升0.019%；標期現升0.03%；納期現跌0.017%。日本東證指數現升0.48%；韓國KOSPI指數現升1.9%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.58%。

VIX指數隔晚跌3.64%或0.67點，報17.69點。

紐油現跌0.2%或0.12美元，報63.28美元；布油現跌0.15%或0.09美元，報65.53美元；金價現升0.06%或2.19美元，報3355.62美元；LME 銅期貨隔晚升0.18%或17.5美元，報9634美元。比特幣現跌0.41%或437.94美元，報105372.73美元；美國10年期債息現跌0.26%或0.0118厘，報4.4419厘。

今日焦點股份可留意：

港華智慧能源（1083）將光伏發電項目證券化，涉資4.7億人幣。

小米（1810）手機目標全球年銷量達2億部。美國傳限制對中國企業出口EDA技術，小米新晶片或首當其衝。雷軍預計小米汽車業務今年第三、四季扭虧。

內地五部委組織新能源汽車下鄉，比亞迪（1211）、蔚小理及Tesla榜上有名，獨漏小米SU7。

蔚來（9866）首季經調整虧損擴大至62.8億元。

信義系擬分拆太陽能發電場基礎設施REIT到內地上市。

中國平安（2318）據報擬發零息可換股債券，籌118億元。

澳門政府下調全年賭收預算收入至2280億澳門元。

騰訊減持晶泰（2228）

 

其他報道

道指升214點創兩周高 標指、納指創逾3個月高

北水增持建行 減持盈富