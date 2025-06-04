個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.09%，折合報504.14元；阿里巴巴（9988）升0.19%，折合報112.74元；美團（3690）跌0.91%，折合報135.45元；匯控（0005）跌1.05%，折合報93.14元；建行（0939）升2.65%，折合報7.13元。

道期現升0.019%；標期現升0.03%；納期現跌0.017%。日本東證指數現升0.48%；韓國KOSPI指數現升1.9%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.58%。

VIX指數隔晚跌3.64%或0.67點，報17.69點。

紐油現跌0.2%或0.12美元，報63.28美元；布油現跌0.15%或0.09美元，報65.53美元；金價現升0.06%或2.19美元，報3355.62美元；LME 銅期貨隔晚升0.18%或17.5美元，報9634美元。比特幣現跌0.41%或437.94美元，報105372.73美元；美國10年期債息現跌0.26%或0.0118厘，報4.4419厘。

今日焦點股份可留意：

港華智慧能源（1083）將光伏發電項目證券化，涉資4.7億人幣。

小米（1810）手機目標全球年銷量達2億部。美國傳限制對中國企業出口EDA技術，小米新晶片或首當其衝。雷軍預計小米汽車業務今年第三、四季扭虧。

內地五部委組織新能源汽車下鄉，比亞迪（1211）、蔚小理及Tesla榜上有名，獨漏小米SU7。

蔚來（9866）首季經調整虧損擴大至62.8億元。

信義系擬分拆太陽能發電場基礎設施REIT到內地上市。

中國平安（2318）據報擬發零息可換股債券，籌118億元。

澳門政府下調全年賭收預算收入至2280億澳門元。

騰訊減持晶泰（2228）。

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