恒指今早低開12點或0.06%，報23499點，大市成交金額27億元；國指今早低開6點或0.09%，報8512點。恒生科技指數開市報5171點，跌0.34%。上升股份比例為10.06%，下跌為5.23%，無升跌為84.7%。