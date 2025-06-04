恒指今早低開12點或0.06%，報23499點，大市成交金額27億元；國指今早低開6點或0.09%，報8512點。恒生科技指數開市報5171點，跌0.34%。上升股份比例為10.06%，下跌為5.23%，無升跌為84.7%。
藍籌21隻升，36隻下跌，26隻無升跌。比亞迪（1211）升1.85%，報408元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌2%，報495.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，16隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報31.45元，升1.78%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報495.4元，跌2%。
恒指續高於10天線(23410.16點)。科指10天線(5198.12點)、50天線(5193.26點)跌穿100天線(5202.5點)。
中國網成（1920）折讓15%配股 籌1410萬。無成交，報0.285元。
博安生物（6955）折讓約13%配股 籌3億元。開市報11.42元，跌5.62%。
港華智慧能源（1083）將光伏發電項目證券化，涉資4.7億人幣。開市報3.45元，無升跌。
小米（1810）手機目標全球年銷量達2億部。美國傳限制對中國企業出口EDA技術，小米新晶片或首當其衝。雷軍預計小米汽車業務今年第三、四季扭虧。開市報53.5元，升0.56%。
內地五部委組織新能源汽車下鄉，比亞迪（1211）、蔚小理及Tesla榜上有名，獨漏小米SU7。開市報408元，升1.85%。
蔚來（9866）開市報27.45元，跌0.18%。
小鵬（9868）開市報76.1元，跌1.04%。
理想（2015）開市報116元，跌0.34%。
小米（1810）開市報53.5元，升0.56%。
蔚來（9866）首季經調整虧損擴大至62.8億元。開市報27.45元，跌0.18%。
信義系擬分拆太陽能發電場基礎設施REIT到內地上市。
信義能源（3868）開市報0.92元，升1.1%。
信義光能（0968）開市報2.33元，升0.43%。
中國平安（2318）據報擬發零息可換股債券，籌118億元。開市報46.1元，跌0.75%。
澳門政府下調全年賭收預算收入至2280億澳門元。
濠賭股
新濠國際發展（0200）無成交，報3.31元。
美高梅中國（2282）開市報11.1元，跌0.18%。
澳博（0880）無成交，報2.35元。
永利澳門（1128）開市報5.35元，無升跌。
銀河娛樂（0027）開市報34元，升1.19%。
金沙中國（1928）開市報15.96元，升1.14%。
騰訊減持晶泰（2228）。開市報4.67元，升0.86%。
破頂股包括，四環醫藥（0460）創52周高，見1.04元，開市報1.04元，升1.96%；鼎益豐控股（0612）創52周高，見0.8元，開市報0.8元，升3.9%；曠逸國際（1683）創52周高，見0.9元，開市報0.9元，升2.27%；信達生物（1801）創52周高，見69元，開市報69元，升6.07%；中播數據（2982）無成交，報0.144元；華邦科技（3638）創52周高，見9.48元，開市報9.48元，升11.66%；中國抗體－Ｂ（3681）創52周高，見2.3元，開市報2.3元，升15%；思摩爾國際（6969）創52周高，見20.4元，開市報20.4元，升0.99%；藥師幫（9885）創52周高，見10.76元，開市報10.76元，升6.96%。
破頂指數成份股包括，建行（0939）創52周高，見7.18元，開市報7.18元，升0.28%；中生製藥（1177）創52周高，見4.53元，開市報4.53元，升1.12%。
創52周低，萊爾斯丹（0738）低見0.227元，開市報0.227元，跌0.44%。
異動股
上升異動股，包括，億都（國際控股）（0259）開市報1.84元，升15%；中廣核礦業（1164）開市報1.9元，升14.46%；創業集團控股（2221）開市報0.098元，升13.95%；華邦科技（3638）創52周高，見9.48元，開市報9.48元，升11.66%；萬馬控股（6928）開市報0.248元，升10.22%；旭輝（0884）開市報0.265元，升9.5%；佳兆業健康（0876）開市報0.014元，升7.69%；藥師幫（9885）創52周高，見10.76元，開市報10.76元，升6.96%。
下跌異動股，包括，承達集團（1568）開市報0.61元，跌24.69%；如祺出行（9680）開市報8.88元，跌14.94%；卡姆丹克（0712）開市報0.07元，跌6.67%；博安生物（6955）開市報11.42元，跌5.62%；四川成渝高速公路（0107）開市報4.78元，跌5.53%；國美零售（0493）開市報0.019元，跌5%；民銀資本（1141）開市報0.33元，跌4.35%；好孩子國際（1086）開市報1.18元，跌4.07%；上海實業控股（0363）開市報12.08元，跌3.82%。
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