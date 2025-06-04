港元現報7.8454元貶值3點子，曾貶值最多7點子，報7.8458元，是2023年9月4日7.8463元後最弱。亦曾升值最多6點子，報7.8445元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.74點子至0.01289%，續見彭博終端機有紀錄以來，自2006年1月3日後最低；1星期HIBOR跌1.74點子至0.13804%，是2022年6月13日後最低；2星期HIBOR跌7.24點子至0.27833%，是5月30日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.77點子至1.7528%，是6月2日後最低；6個月期HIBOR升7.17點子至2.43667%，是5月23日後最高；12個月期HIBOR升1.51點子至3.07774%，是5月23日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減7.01億元，至總數21220.55億元，是5月29日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減6.2億元，至總數6127.75億元，是5月29日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.04億元，至總數131.88億元，是2024年11月25日後最低。收市總結餘為1764.46億元，較再上一日增30.12億元，總結餘是2022年7月21日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日減0.77億元，至總數13226.58億元，是5月26日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減32.7億元，至總數12160.92億元，是5月22日後最低。上日金管局相隔7日後，再次通過貼現窗口向銀行投放30.12億港元流動性，是2月18日後最高，當日投放55億港元。

總結餘變動原因

貼現窗投放30.12億港元。

美匯美息

美元指數現報99.193貶值0.034點或0.03%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31974%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.4308%，連續2日收窄，利差是2025年5月20日後最窄，當日差距為-3.3671%。

對上一次連續2日收窄，是2025年4月23日，當日利差報-0.6266%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向上。短線拆息方面，隔夜Shibor跌0.2點子至1.408%，是5月15日後最低；1星期Shibor升2.8點子至1.543%，是5月30日後最高；2星期Shibor跌0.3點子至1.576%，是5月15日後最低；1個月期Shibor無升跌報1.62%，是6月3日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor無升跌報1.672%，是6月3日後最低；6個月期Shibor無升跌報1.672%，是6月3日後最低；1年期Shibor升0.3點子至1.703%，是5月9日後最高。

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