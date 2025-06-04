環境的倒退幅度為三個月以來最小，僅算溫和，連續第4個月低於50。

報告指，產出量和新增訂單輕微縮減，內地銷售大致穩定，外銷出口訂單跌勢亦見減慢。對於未來一年的業務前景，業者維持看淡。自2023年9月以來，悲觀情緒按月持續，惟於5月已比上月淡化，但從歷史數據來看，則依然偏高。受訪業者表示，美國貿易政策的前景圍繞着不確定因素，加上本土需求走弱，因此對未來一年的業務前景並不樂觀。

報告內容：

香港特區私營經濟在5月持續轉弱，但隨着企業的產出量和新增訂單都只輕微縮減，因此景氣下行幅度較上月收窄。由於來自中國內地的銷售大致穩定，因此外銷出口的訂單，跌勢亦見減慢。與此同時，企業自2月以來，首次增聘人手。

價格方面，整體投入成本的升幅屬今年以來最小，而產出售價雖有調高，但幅度並不太大。

作為單一綜合指標，標普全球5月香港特區採購經理指數(PMI®)經季節調整後，由上月的48.3升至49.0，顯示營商環境的倒退幅度為三個月以來最小，僅算溫和。

企業在5月連續第二個月縮減經營活動，但減產幅度與上月持平。綜觀四大行業領域，都一律緊縮生產，當中又以製造業的跌幅最為顯著。

此外，新增訂單的跌幅明顯較上月回落，整體輕微。受訪業者經常提到，美國暫停加徵關稅有個別企業銷情，但也有公司指出，本地市道偏差。外銷訂單的跌勢雖然減慢，但跌幅依然明顯，反觀來自中國內地的訂單量，則大致穩定。

至於積壓訂單，跌幅也比上月收窄，為5個月以來最慢，走勢與整體新訂單相符。

5月份數據顯示，香港特區私營企業增聘人手，這不但是4個月以來首次就業增長，還是去年5月以來最顯著。總的來說，職位增幅主要來自製造業和建造業。

企業在5月進一步減購投入品。最新調查資料顯示，採購數量的減幅屬於中等，加上採購庫存的跌幅較上月顯著，反映出業者的庫存策略更趨審慎。

需求降溫，紓緩了月內的供應鏈壓力，而供應商已連續3個月縮短交付時間，供貨表現為2023年5月以來最佳。

整體投入成本在5月小幅上揚，升幅屬今年以來最小。在原材料價格向上之際，採購價格攀升經常被指與成本上漲有關。至於員工成本，升幅尚算溫和。此外，業者努力將成本增幅轉嫁客戶，因此調高產出售價，惟多家企業表示曾為刺激銷路而提供折扣，所以整體的加價幅度並不太大。

對於未來一年的業務前景，業者在5月維持看淡。自2023年9月以來，悲觀情緒按月持續，惟於5月已比上月淡化，但從歷史數據來看，則依然偏高。受訪業者表示，美國貿易政策的前景圍繞着不確定因素，加上本土需求走弱，因此對未來一年的業務前景並不樂觀。

標普全球市場財智經濟學家 Usamah Bhatti 表示，標普全球5月香港特區 PMI指數連續4個月跌入緊縮區間，惟新訂單跌幅不大，而經營活動也只略為緊縮，這意味下行幅度較小。同樣令人鼓舞的是，美國關稅政策暫緩，惠及多家企業的銷情好轉，繼而帶動就業增長。值得注意的是，5月來自中國內地的訂單額已大致穩定，有別於先前兩月的急速跌勢。

Usamah Bhatti 表示，對於未來一年的業務生產，香港特區私營企業就維持悲觀。不利因素往往與前景低迷有關，當中包括全球經濟和貿易的不確定性加劇，而業者對本地經濟何時才能恢復表示擔受。

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