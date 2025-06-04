亞股承接美股升勢，其中韓股受惠大選結束，KOSPI升逾2%，從4月低點反彈超過20%，邁向牛市，市場預期李在明最早將於本月推動實施一項旨在提升股東回報的關鍵立法改革。而白宮表示中美元首將很快通話，A股、港股亦升逾0.5%。