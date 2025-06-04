亞股承接美股升勢，其中韓股受惠大選結束，KOSPI升逾2%，從4月低點反彈超過20%，邁向牛市，市場預期李在明最早將於本月推動實施一項旨在提升股東回報的關鍵立法改革。而白宮表示中美元首將很快通話，A股、港股亦升逾0.5%。
恒指今早低開12點，高位升193點，低位跌31點，高低波幅224點。上升股份比例為31.34%，下跌為23.32%，無升跌為45.32%。
恒指半日升168點或0.72%，報23680點，大市成交金額1190億元；國指升74點或0.87%，報8594點。恒生科技指數收報5241點，升1.01%。
藍籌股成交金額483.67億元，佔大市成交40.64%；科指成份股成交金額301.35億元，佔大市成交25.32%；國指成份股成交金額444.03億元，佔大市成交37.31%。
24隻雙櫃台股，總成交0.4億元人民幣，相當於約0.44億港元，佔大市成交的0.04%。
窩輪及牛熊證成交金額減少11.1%，至139.58億元，佔大市成交11.72%。牛熊證成交金額71.99億元，減少9.86%；窩輪成交金額67.58億元，減少12.38%。
藍籌54隻升，25隻下跌，4隻無升跌。中生製藥（1177）升4.69%，收報4.69元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌3.74%，收報486.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報142.2元，升4.1%；跌幅最大的是攜程（9961）收報486.6元，跌3.74%。
恒指續高於10天線(23428.25點)、20天線(23393.24點)。科指10天線(5205.14點)、50天線(5194.66點)跌穿100天線(5203.2點)，上試20天線(5252.58點)。
北水南下合計淨流入22.74億元，較上日減少41.77%，連續第6日流入，累計流入357.6億元，對上一次連續6日淨流入是2025年4月22日。
旭輝（0884）：境外債務重組計劃獲債權人批准 股價曾升逾9%。收報0.26元，升7.44%。
中國網成（1920）折讓15%配股 籌1410萬。收報0.415元，升45.61%。
博安生物（6955）折讓約13%配股 籌3億元。收報11.54元，跌4.63%。
港華智慧能源（1083）將光伏發電項目證券化，涉資4.7億人幣。收報3.44元，跌0.29%。
小米（1810）手機目標全球年銷量達2億部。美國傳限制對中國企業出口EDA技術，小米新晶片或首當其衝。雷軍預計小米汽車業務今年第三、四季扭虧。收報54.1元，升1.69%。
內地五部委組織新能源汽車下鄉，比亞迪（1211）、蔚小理及Tesla榜上有名，獨漏小米SU7。收報407.2元，升1.65%。
蔚來（9866）收報27.75元，升0.91%。
小鵬（9868）收報79.2元，升2.99%。
理想（2015）收報117.4元，升0.86%。
小米（1810）收報54.1元，升1.69%。
蔚來（9866）首季經調整虧損擴大至62.8億元。收報27.75元，升0.91%。
信義系擬分拆太陽能發電場基礎設施REIT到內地上市。
信義能源（3868）收報1元，升9.89%。
信義光能（0968）收報2.35元，升1.29%。
中國平安（2318）據報擬發零息可換股債券，籌118億元。收報45.8元，跌1.4%。
澳門政府下調全年賭收預算收入至2280億澳門元。
濠賭股
新濠國際發展（0200）收報3.34元，升0.91%。
美高梅中國（2282）收報11.08元，跌0.36%。
澳博（0880）收報2.34元，跌0.43%。
永利澳門（1128）收報5.35元，無升跌。
銀河娛樂（0027）收報33.5元，跌0.3%。
金沙中國（1928）收報15.9元，升0.76%。
騰訊減持晶泰（2228）。收報4.78元，升3.24%。
破頂股包括，蜜雪集團（2097）創上市新高，見615元，收報610元，升4.1%；古茗（1364）創上市新高，見30元，收報29.55元，升8.24%；農業銀行（1288）創上市新高，見5.25元，收報5.19元，升0.78%；匯聚科技（1729）創上市新高，見5.6元，收報5.6元，升2.94%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見66.95元，收報66.6元，升3.26%；貝克微（2149）創上市新高，見63.9元，收報63.3元，升4.89%；康耐特光學（2276）創上市新高，見34.55元，收報34.3元，升8.72%；集海資源（2489）創上市新高，見1.88元，收報1.87元，升2.19%；中煙香港（6055）創上市新高，見36.6元，收報36.25元，升5.69%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見980元，收報969元，升0.47%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見363元，收報357.4元，升5.06%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見245元，收報243元，升3.85%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見369.4元，收報369.4元，升2.04%；毛戈平（1318）創上市新高，見123元，收報122.5元，升6.89%；布魯可（0325）創上市新高，見175元，收報171.3元，升3.94%；正力新能（3677）創上市新高，見10.36元，收報10.32元，升5.74%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見927.4元，收報927.35元，升0.03%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見72.86元，收報72.86元，升1.62%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見37.64元，收報37.64元，升1.78%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.5元，收報14.44元，跌0.14%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1186.8元，收報1186.8元，升0.01%；布魯可（0325）創上市新高，見175元，收報171.3元，升3.94%；古茗控股（1364）創上市新高，見30元，收報29.55元，升8.24%；蜜雪集團（2097）創上市新高，見615元，收報610元，升4.1%。
破頂指數成份股包括，農行（1288）創上市新高，見5.25元，收報5.19元，升0.78%；工行（1398）創52周高，見5.84元，收報5.83元，升0.52%；港交所（0388）創52周高，見403.6元，收報402.6元，升1.82%；建行（0939）創52周高，見7.2元，收報7.18元，升0.28%；中移動（0941）創52周高，見89.5元，收報89.2元，升0.11%；中生製藥（1177）創52周高，見4.84元，收報4.69元，升4.69%；周大福（1929）創52周高，見12.04元，收報11.96元，升1.7%；翰森製藥（3692）創52周高，見27.5元，收報27.1元，升2.26%。
4隻股份創上市新低，包括北大資源（0618）低見0.103元，收報0.119元，跌15%；驢跡科技（1745）低見0.193元，收報0.208元，升5.58%；怡康泰工程集團（8445）低見0.111元，收報0.116元，跌10.77%；環球友飲智能（8496）低見0.14元，收報0.144元，跌10%。
創52周低，其中包括，冠中地產（0193）低見0.228元，收報0.243元，升2.1%；蒙古能源（0276）低見0.48元，收報0.48元，跌1.03%；信保環球控股（0723）低見0.158元，收報0.158元，跌1.25%；萊爾斯丹（0738）低見0.224元，收報0.224元，跌1.75%；超智能控股（1402）低見0.145元，收報0.155元，無升跌；中駿集團控股（1966）低見0.103元，收報0.105元，跌3.67%；恩典生命科技（2112）低見0.09元，收報0.092元，跌4.17%。
異動股
上升異動股，包括，恆新豐控股（1920）收報0.415元，升45.61%；佳兆業健康（0876）收報0.018元，升38.46%；百勤油服（2178）收報0.063元，升34.04%；信銘生命科技（0474）收報0.024元，升33.33%；倍搏集團（8331）創52周高，見0.241元，收報0.185元，升31.21%；美麗田園醫療健康（2373）創52周高，見24.25元，收報23.45元，升29.56%；升華蘭德（8106）創52周高，見0.164元，收報0.151元，升25.83%；億都（國際控股）（0259）創52周高，見2.74元，收報2元，升25%；中廣核礦業（1164）收報2.07元，升24.7%。
下跌異動股，包括，承達集團（1568）收報0.58元，跌28.4%；榮尊國際控股（1780）收報0.83元，跌17%；中國環境資源（1130）收報0.57元，跌16.18%；麥迪森控股（8057）收報0.123元，跌15.75%；中國水業集團（1129）收報0.25元，跌15.25%；中昌國際控股（0859）收報0.089元，跌15.24%；北大資源（0618）創上市新低，見0.103元，收報0.119元，跌15%；朝威控股（8059）收報0.012元，跌14.29%；宏輝集團（0183）收報0.285元，跌12.31%；瑞斯康集團（1679）收報0.137元，跌11.61%；威訊控股（1087）收報0.305元，跌11.59%。
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