大市半日沽空金額157.49億元，較上日增加6.96%，沽空金額佔大市成交比率為13.23%。
沽空金額最多股份為，南方恒生科技（3033）13.72億元，較上日增加85%，上日流通股份減0.45%或3850萬個，至84.13億個，是6月2日後最少，當日達84.51億個。
盈富基金（2800）上日流通股份減0.59%或3600萬個，至60.31億個，是6月2日後最少，當日達60.67億個。
恒生中國企業（2828）上日流通股份增3.71%或1242.99萬個，至3.46億個，是5月30日後最多，當日達3.49億個。
沽空增幅最多的股份為，富智康集團（新）（2038）增加10670.32%，至100.16萬元；沽空減幅最多的股份為，南方Ａ５０（2822）減少99.34%，至63124元。
藍籌當中，沽空比率最高的是金沙中國（1928）沽空比率45.61%。科指股沽空比率最高的是閱文（0772）沽空比率33.07%。
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