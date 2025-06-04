moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

半日沽空金額增6% 南方恒生科技增85%

大市半日沽空金額157.49億元，較上日增加6.96%，沽空金額佔大市成交比率為13.23%。

沽空金額最多股份為，南方恒生科技（3033）13.72億元，較上日增加85%，上日流通股份減0.45%或3850萬個，至84.13億個，是6月2日後最少，當日達84.51億個。

盈富基金（2800）上日流通股份減0.59%或3600萬個，至60.31億個，是6月2日後最少，當日達60.67億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份增3.71%或1242.99萬個，至3.46億個，是5月30日後最多，當日達3.49億個。

沽空增幅最多的股份為，富智康集團（新）（2038）增加10670.32%，至100.16萬元；沽空減幅最多的股份為，南方Ａ５０（2822）減少99.34%，至63124元。

藍籌當中，沽空比率最高的是金沙中國（1928）沽空比率45.61%。科指股沽空比率最高的是閱文（0772）沽空比率33.07%。

其餘請看附圖。

其他報道

藍十字與大灣區醫療機構策略合作　推跨境醫療服務

恒指半日升168點 科指升1% 中生製藥、美團升4%

公益金籌款︱你捐1元 長江集團伙李嘉誠基金會捐2元

滬指以近半日高位收市 收漲0.43%

香港5月PMI升至49 連續4個月低於50 業界對未來一年前景並不樂觀

港元拆息普遍向下 隔夜HIBOR續見紀錄新低 貼現窗投放30億

官媒指違規為內地客開港股戶口，老虎證券：嚴重失實 純屬惡意詆毀

GUM：5月強積金人均賺逾萬元 年初至今人均獲利1.57萬元

積金評級：5月強積金人均賺1.01萬 美股基金升6.9%表現最佳

離開DOGE不足一周 馬斯克轟特朗普《大而美法案》令人厭惡

旭輝：境外債務重組計劃獲債權人批准 股價曾升逾9%

聯儲局解除富國銀行資產上限規定

滬深三大指數高開 人行2149億人幣逆回購

恒指低開12點 科指跌0.3% 10天線、50天線跌穿100天線 攜程跌2%

中國網成折讓15%配股 籌1410萬

博安生物折讓約13%配股 籌3億元

港股ADR升10點 夜期低水115點 美期個別發展 亞股升

道指升214點創兩周高 標指、納指創逾3個月高

北水增持建行 減持盈富