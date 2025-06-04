丘應樺表示，企業在面對挑戰之下必須因應環境而求變。貿發局今年推出「電子商務快綫」，將連同大型電商或社交平台，安排一系列專題培訓講座和研究分享會，令企業了解如何把握電商業務的商機。

他續指，社會逐漸步入高齡化，長者對樂齡產品和服務的需求不斷擴大，政府近年高度重視銀髮經濟的發展方向。零售管理協會今年舉辦「香港開心購物節」，他鼓勵協會藉此提供長者專屬優惠銀色產品及服務組合等，吸引更多銀髮族消費，亦希望超市和個人護理店等零售商可以在實體門市清晰標示商品的分類，提升銀髮族、家人及照顧者的消費體驗，增加消費意欲。

香港零售管理協會主席謝邱安儀致辭表示，零售業界應尋求生意模式和市場需求的平衡點，例如加快加大線上銷售渠道的投資、優化實體零售，創造獨特消費體驗，及善用科技方式。

她指出，雖然市場競爭激烈，香港品牌仍然具有獨特優勢。本港零售商可以開拓更多新市場，如進駐大灣區，再進一步至內地其他省市發展。此外，海南自貿港是國家看重的發展項目，業界可以思考香港和海南的關係，視海南為競爭者、並加強和海南合作。

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