銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指，2025年1至5月這些房企銷售額預計按年下滑19%。基於2024年下半年低基數效應，相信全年按年跌幅將收窄，但若房地產市場情緒未現明顯好轉，當前預測的2025年銷售額持平目標將面臨挑戰。5月銷售弱於預期主要歸因於，就業及收入不確定性導致購房者對樓市持謹慎態度；關稅擔憂加劇市場情緒惡化；潛在買家轉向質量爭議較少的二手房市場。

該行指，一如預期，國有房企及部分優質房企（如華潤置地（1109）、中海外（0688）、越秀地產（0123）、保利發展、招商蛇口和綠城中國（3900）表現優於大市，而多數民營房企，尤其是處於債務重組階段的企業，銷售明顯跑輸市場。

綜合以上，該行建議僅配置國有房企或精選優質房企，重點推薦華潤置地、中海外與龍湖集團。

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