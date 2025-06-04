moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

結業潮︱嘉禾MegaBox 6月9日起結束營業

戲院業再次傳出結業消息。橙天嘉禾（1132）旗下嘉禾院線於Facebook專頁表示，因租約期滿，嘉禾MegaBox將於2025年6月9日起結束營業。

嘉禾MegaBox表示，為答謝影迷，特別預備了一系列優惠及特別場。嘉禾MegaBox最後營業日6月8日，尾場將會舉辦經典盲盒場，同時IMAX影院尾場亦會提供40元票價回饋影迷。凡購買當晚經典盲盒場及尾場IMAX電影的觀眾，將獲得嘉禾MegaBox紀念卡一張。

連同嘉禾MegaBox 今年已有6間戲院結業

2025年上半年，戲院業結業潮仍持續，包括北角新光戲院、旺角新寶戲院、嘉禾黃埔、MCL康怡戲院、海運戲院。連同嘉禾MegaBox，今年上半年已有6間戲院執笠。而嘉禾黃埔最新已由新光接手成為「新光黃埔」。

嘉禾戲院數目減少至4間

嘉禾院線方面，自去年4月起計，先後有「嘉禾啟德」、「V Walk 嘉禾戲院」、「嘉禾黃埔」結業，連同月初結業的「海運戲院」及「嘉禾MegaBox」，嘉禾院線於一年多時間有5間戲院結業，戲院數目將由9間減少至4間，分別為屯門StagE、大角咀the sky、筲箕灣嘉禾銀河廣場和大埔嘉禾大埔。

 

 

其他報道

據報中國擬在歐洲領導人訪華期間 訂購數百架空巴飛機

券商：5月內房銷售按月升17% 遜市場預期

特朗普稱與習近平「極難達成協議」

騰訊金融科技：內地訪港遊客溫和恢復 惟不過夜旅客較疫前大增

丘應樺冀零售商業務注入銀髮元素 增加消費意欲

半日沽空金額增6% 南方恒生科技增85%

藍十字與大灣區醫療機構策略合作　推跨境醫療服務

恒指半日升168點 科指升1% 中生製藥、美團升4%

公益金籌款︱你捐1元 長江集團伙李嘉誠基金會捐2元

滬指以近半日高位收市 收漲0.43%

香港5月PMI升至49 連續4個月低於50 業界對未來一年前景並不樂觀

港元拆息普遍向下 隔夜HIBOR續見紀錄新低 貼現窗投放30億

官媒指違規為內地客開港股戶口，老虎證券：嚴重失實 純屬惡意詆毀

GUM：5月強積金人均賺逾萬元 年初至今人均獲利1.57萬元

積金評級：5月強積金人均賺1.01萬 美股基金升6.9%表現最佳

離開DOGE不足一周 馬斯克轟特朗普《大而美法案》令人厭惡

旭輝：境外債務重組計劃獲債權人批准 股價曾升逾9%

聯儲局解除富國銀行資產上限規定

滬深三大指數高開 人行2149億人幣逆回購

恒指低開12點 科指跌0.3% 10天線、50天線跌穿100天線 攜程跌2%

中國網成折讓15%配股 籌1410萬

博安生物折讓約13%配股 籌3億元

港股ADR升10點 夜期低水115點 美期個別發展 亞股升

道指升214點創兩周高 標指、納指創逾3個月高

北水增持建行 減持盈富