戲院業再次傳出結業消息。橙天嘉禾（1132）旗下嘉禾院線於Facebook專頁表示，因租約期滿，嘉禾MegaBox將於2025年6月9日起結束營業。
嘉禾MegaBox表示，為答謝影迷，特別預備了一系列優惠及特別場。嘉禾MegaBox最後營業日6月8日，尾場將會舉辦經典盲盒場，同時IMAX影院尾場亦會提供40元票價回饋影迷。凡購買當晚經典盲盒場及尾場IMAX電影的觀眾，將獲得嘉禾MegaBox紀念卡一張。
連同嘉禾MegaBox 今年已有6間戲院結業
2025年上半年，戲院業結業潮仍持續，包括北角新光戲院、旺角新寶戲院、嘉禾黃埔、MCL康怡戲院、海運戲院。連同嘉禾MegaBox，今年上半年已有6間戲院執笠。而嘉禾黃埔最新已由新光接手成為「新光黃埔」。
嘉禾院線方面，自去年4月起計，先後有「嘉禾啟德」、「V Walk 嘉禾戲院」、「嘉禾黃埔」結業，連同月初結業的「海運戲院」及「嘉禾MegaBox」，嘉禾院線於一年多時間有5間戲院結業，戲院數目將由9間減少至4間，分別為屯門StagE、大角咀the sky、筲箕灣嘉禾銀河廣場和大埔嘉禾大埔。
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