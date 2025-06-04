FSMOne環球債券部助理研究經理施家頌指出，今次永續債票息延期不會構成債務違約。以信貸素質而言，新世界不遜於路勁及富豪國際，這些港資地產商處理手法相似：受營運狀況欠佳及一定的流動性壓力所影響，即使擁有足夠現金儲備，選擇性地把永續債票息延期，用於應對中港地產市場的下行週期。他們可能視永續債持有人為股東，並非視為債權人。

但施家頌指，新世界理應擁有足夠的現金儲備用於派發票息，因此延期永續債票息的決定出乎市場預期。截至2024年底，新世界擁有214億港元的現金，在2025年上半財年期間的現金流大致平衡，無須依賴新增融資應付日常營運，而永續債票息延期僅可節省約19至20億元的開支，預期佔總利息支出約20% 至25%，無助於改善現金流。

施家頌擔心永續債票息暫停會導致一系列連鎖反應，影響住宅項目銷售、資產變賣進度、銀行融資進度及融資成本增加，最終甚至無法重返債券市場發等。一旦在項目銷售、資產變賣及銀行融資三方面出現重大變數，將影響償還債券的資金安排。而且是次延期派息的決定涉及一定程度的代價，由於永續債有股息制動機制（Dividend Stopper）的條款限制，票息暫停會導致無法以折價回購債券（包括固定年期債券及永續債），需要以面值價格償還債券，今次永續債票息暫停的決定最終可能因小失大。

而且施家頌提醒，若新世界最終未能成功賣出大量資產，流動性壓力會增加。若資產最終出售價過低，則可能反映資產變現能力較預期中弱，將影響預期的償債能力。內房行業的信心危機仍有蔓延的跡象，若內地居民對新世界品牌信心受挫，或會導致合約銷售額出現斷崖式下跌，同時新世界將由現時擁有項目利潤率優勢，演變成要為內房項目進行大幅減值，資產價值及流動性會受影響。

本財政年度至今，新世界已完成銷售目標的95%，反映銷售表現仍具韌性，有望繼續達至現金流大致平衡。現時新世界已成功取得875億港元再融資目標的60%，並希望透過抵押維港文化匯項目取得額外三年期的156億港元新增貸款，由於集團擁有不少優質項目可供抵押，施家頌相信貸款相關的融資或再融資風險仍然可控。

另外，新世界暫停永續債票息較大可能是自主性的決定，因銀行已要求新世界提供資產抵押用於融資或再融資，貸款安全性甚高，銀行方不太可能添加額外條款，亦不會因永續債票息暫停而擱置向新世界提供再融資的計劃。

現時港元香港銀行同業拆息（HIBOR）大幅回落，港元一個月HIBOR 由先前高位約4% 至5% 大幅回落至現時的0.9%，新世界的港元貸款大部分以HIBOR作為計價，現時一年期HIBOR下跌至3.0%，若趨勢持續，代表總利息開支受控，將有助改善新世界的現金流。

新世界較依賴銀行貸款作再融資，若銀行因任何原因而決定收緊融資額度，將會顯著增加流動性壓力及違約風險。由於地產行業的「反身性」甚強，若新世界的債券因不利傳聞而下挫，不管傳聞是否真實，也會影響融資及變賣資產的能力。

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