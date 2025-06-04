卡塔爾航空表示，卡塔爾航空貨運、國際航空集團貨運及馬來西亞航空貨運正計劃於今年底推出全球貨運合資企業，將為全球航空貨運市場的客戶帶來全新航線選擇、更高的營運靈活性，以及無與倫比的連接網絡。計劃有待監管機構批准。
公司指，全球貨運聯營業務的核心價值，在於提升連接亞太地區、中東、印度次大陸、歐洲及美洲的航線靈活性與運力選擇。透過本次合作，客戶將能夠預訂以往無法單一完成的全新航線，為全球貿易創造更多新機遇。業務啟動初期，三方將聚焦於主要貨運市場，並預計隨著監管批准，未來將逐步涵蓋更多國家。
三家航空公司將逐步整合系統、流程及商業方案，確保客戶享有順暢的服務體驗。未來，聯營業務還將陸續推出更簡化的產品與服務、強化數碼解決方案，以及結合三方的忠誠獎勵計劃，為客戶帶來更多元化的選擇。
此外，三方將協力優化聯合網絡中的貨機與客機腹艙運力，進一步提升運營效率與彈性。同時，協調一致的地面處理與陸路運輸服務，將令客戶通過新貨運聯營業務預訂貨物時獲得更便捷流暢的體驗。
與此同時，三間航空公司亦將很快與聯合國世界糧食計劃署（WFP）分別簽訂合作協議。此舉首度於 Air Cargo Europe 公布，三方航空公司計劃合共提供1,000公噸免費運力，協助 WFP 運送重要糧食及物資。這項倡議體現了全球貨運聯營業務對人道救援的共同承諾，以及終結全球飢餓的長遠目標。
卡塔爾航空貨運首席貨運官 Mark Drusch 表示，「我們非常高興能在慕尼黑航空貨運展期間，討論即將啟動的創新合作伙伴關係。三方攜手，將為客戶提供無與倫比的服務與效率，確保他們獲得最佳的航空貨運解決方案。此外，這次合作亦讓我們能夠積極履行企業社會責任，支持世界糧食計劃署。我們正運用強大的聯合網絡，為全球各地社區帶來正面影響，充分展現合作的真正力量。
國際航空集團貨運首席執行官 David Shepherd 補充表示，「這項擬議中的聯營業務將為我們的客戶帶來真正的突破。通過建立這一統一網絡，我們將開啟全新連接，創造更多商機。這個網絡比傳統聯運協議下所能提供的更高效、更可靠、更有協調性。正如我們致力於為客戶提供卓越服務一樣，我們同樣關注我們服務社區的福祉，因此我們很高興能支持世界糧食計劃署的重要工作」。
馬來西亞航空貨運首席執行官 Mark Jason Thomas 評論說：「這次合作對 MASkargo 及全球貨運業而言，都是重要的里程碑。與卡塔爾航空貨運和 IAG 貨運攜手，讓我們的服務覆蓋範圍得以延伸，實現橫跨亞洲、中東、歐洲及美洲的無縫連接。這不僅是網絡擴展，更是全球貨運運作方式的一場變革。作為本區域領先的貨運航空公司，MASkargo 一直致力於將亞洲與世界連接。這次合作進一步提升我們為客戶帶來的價值、覆蓋面和效率。我們亦很自豪能支持世界糧食計劃署的使命，堅信物流的力量能為社會帶來正面影響」。
世界糧食計劃署私營企業合作副主任 Virginia Villar Arribas 表示，「這次合作反映了私營企業在加速人道救援工作中日益重要的角色。我們很高興能與卡塔爾航空貨運、國際航空集團貨運及馬來西亞航空貨運合作，攜手打造更快速、高效及大規模的援助運送模式」。
三方合作伙伴將繼續專注於取得所需的監管批准，隨著正式啟動日期臨近，將會有更多最新消息公布。
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