公司指，全球貨運聯營業務的核心價值，在於提升連接亞太地區、中東、印度次大陸、歐洲及美洲的航線靈活性與運力選擇。透過本次合作，客戶將能夠預訂以往無法單一完成的全新航線，為全球貿易創造更多新機遇。業務啟動初期，三方將聚焦於主要貨運市場，並預計隨著監管批准，未來將逐步涵蓋更多國家。

三家航空公司將逐步整合系統、流程及商業方案，確保客戶享有順暢的服務體驗。未來，聯營業務還將陸續推出更簡化的產品與服務、強化數碼解決方案，以及結合三方的忠誠獎勵計劃，為客戶帶來更多元化的選擇。

此外，三方將協力優化聯合網絡中的貨機與客機腹艙運力，進一步提升運營效率與彈性。同時，協調一致的地面處理與陸路運輸服務，將令客戶通過新貨運聯營業務預訂貨物時獲得更便捷流暢的體驗。

與此同時，三間航空公司亦將很快與聯合國世界糧食計劃署（WFP）分別簽訂合作協議。此舉首度於 Air Cargo Europe 公布，三方航空公司計劃合共提供1,000公噸免費運力，協助 WFP 運送重要糧食及物資。這項倡議體現了全球貨運聯營業務對人道救援的共同承諾，以及終結全球飢餓的長遠目標。

卡塔爾航空貨運首席貨運官 Mark Drusch 表示，「我們非常高興能在慕尼黑航空貨運展期間，討論即將啟動的創新合作伙伴關係。三方攜手，將為客戶提供無與倫比的服務與效率，確保他們獲得最佳的航空貨運解決方案。此外，這次合作亦讓我們能夠積極履行企業社會責任，支持世界糧食計劃署。我們正運用強大的聯合網絡，為全球各地社區帶來正面影響，充分展現合作的真正力量。

國際航空集團貨運首席執行官 David Shepherd 補充表示，「這項擬議中的聯營業務將為我們的客戶帶來真正的突破。通過建立這一統一網絡，我們將開啟全新連接，創造更多商機。這個網絡比傳統聯運協議下所能提供的更高效、更可靠、更有協調性。正如我們致力於為客戶提供卓越服務一樣，我們同樣關注我們服務社區的福祉，因此我們很高興能支持世界糧食計劃署的重要工作」。

馬來西亞航空貨運首席執行官 Mark Jason Thomas 評論說：「這次合作對 MASkargo 及全球貨運業而言，都是重要的里程碑。與卡塔爾航空貨運和 IAG 貨運攜手，讓我們的服務覆蓋範圍得以延伸，實現橫跨亞洲、中東、歐洲及美洲的無縫連接。這不僅是網絡擴展，更是全球貨運運作方式的一場變革。作為本區域領先的貨運航空公司，MASkargo 一直致力於將亞洲與世界連接。這次合作進一步提升我們為客戶帶來的價值、覆蓋面和效率。我們亦很自豪能支持世界糧食計劃署的使命，堅信物流的力量能為社會帶來正面影響」。

世界糧食計劃署私營企業合作副主任 Virginia Villar Arribas 表示，「這次合作反映了私營企業在加速人道救援工作中日益重要的角色。我們很高興能與卡塔爾航空貨運、國際航空集團貨運及馬來西亞航空貨運合作，攜手打造更快速、高效及大規模的援助運送模式」。

三方合作伙伴將繼續專注於取得所需的監管批准，隨著正式啟動日期臨近，將會有更多最新消息公布。

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