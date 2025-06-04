香港中華煤氣（0003）常務董事黃維義在股東會後見記者時表示，預料今年整體售氣量跌幅不多於1%，「可能只係0.2至0.3%」。同時，公司仍需時間觀察關稅戰走勢對物價及經營成本的影響，考慮到去年已加價及經營環境，對於調整煤氣費用暫未有定論。
派息方面，黃維義指出，公司希望可增派股息，但按照目前派息金額及現金流情况，每年派息支出達65億元，認為暫時採取審慎理財是最好選擇。
首席財務總裁楊磊明表示，生產可持續航空燃油（SAF）子公司怡斯萊（EcoCeres）去年利潤約2億元，歸屬母公司煤氣的利潤則約8000萬元。產能方面，首席投資總裁陳英龍稱目前規模是36萬至40萬噸左右，今年馬來西亞工廠建成後，明年產能將增至60萬噸。
被問會否拆分新能源業務上市，黃維義指，公司正觀察市場狀况及估值，暫時未與港交所（0388）洽談意向。陳英龍稱，煤氣公司與港投公司正在不同項目上有緊密合作關係，因能源屬於重要的板塊。
其他報道
FSMOne：新世界停派永續債息因小失大 若內地信心挫或致中國合約銷售插水
香港5月PMI升至49 連續4個月低於50 業界對未來一年前景並不樂觀
港元拆息普遍向下 隔夜HIBOR續見紀錄新低 貼現窗投放30億
官媒指違規為內地客開港股戶口，老虎證券：嚴重失實 純屬惡意詆毀
GUM：5月強積金人均賺逾萬元 年初至今人均獲利1.57萬元
積金評級：5月強積金人均賺1.01萬 美股基金升6.9%表現最佳