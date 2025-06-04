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煤氣料今年售氣量微跌不超過1%　未有加價定案

香港中華煤氣（0003）常務董事黃維義在股東會後見記者時表示，預料今年整體售氣量跌幅不多於1%，「可能只係0.2至0.3%」。同時，公司仍需時間觀察關稅戰走勢對物價及經營成本的影響，考慮到去年已加價及經營環境，對於調整煤氣費用暫未有定論。

派息方面，黃維義指出，公司希望可增派股息，但按照目前派息金額及現金流情况，每年派息支出達65億元，認為暫時採取審慎理財是最好選擇。

首席財務總裁楊磊明表示，生產可持續航空燃油（SAF）子公司怡斯萊（EcoCeres）去年利潤約2億元，歸屬母公司煤氣的利潤則約8000萬元。產能方面，首席投資總裁陳英龍稱目前規模是36萬至40萬噸左右，今年馬來西亞工廠建成後，明年產能將增至60萬噸。

被問會否拆分新能源業務上市，黃維義指，公司正觀察市場狀况及估值，暫時未與港交所（0388）洽談意向。陳英龍稱，煤氣公司與港投公司正在不同項目上有緊密合作關係，因能源屬於重要的板塊。

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