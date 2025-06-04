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恒指收市升141點 科指升0.57% 北水交易增但流入減少

美國就業數據推動美股隔晚上升，而白宮表示中美元首將很快通話，亞股今早普遍跟隨向上，韓股受惠大選結束，KOSPI升逾2%，邁向牛市。雖然午後報道指特朗普稱與習近平「極難達成協議」，A股、港股升幅收窄。港股連升兩日，恒指、國指續創近兩周高。

北水交易成交額破千億，創三周高，佔港股成交增至24%，但北水流入則減少9%，至35.16億元，是5月26日後收市新低。

恒指今早低開12點，高位升204點，低位跌31點，高低波幅235點。上升股份比例為38.99%，下跌為28.14%，無升跌為32.85%。

恒指收市升141點或0.6%，報23654點，大市成交金額2126億元，較上日增加4.42%，是5月30日2715.63億元成交後最多；國指升56點或0.67%，報8576點。恒生科技指數收報5219點，升0.57%。

藍籌股成交金額945.1億元，佔大市成交44.45%；科指成份股成交金額563.97億元，佔大市成交26.52%；國指成份股成交金額847.15億元，佔大市成交39.84%。

24隻雙櫃台股，總成交0.52億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.09%，至153.73億元，佔大市成交7.22%。牛熊證成交金額78.19億元，減少2.11%；窩輪成交金額75.54億元，減少2.07%。

藍籌55隻升，24隻下跌，4隻無升跌。中生製藥（1177）升3.13%，收報4.62元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.24%，收報54.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，9隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報140.7元，升3%；跌幅最大的是攜程（9961）收報485.6元，跌3.94%。

恒指續高於10天線(23425.58點)、20天線(23391.9點)。科指上試20天線(5251.43點)，10天線(5202.85點)、50天線(5194.2點)跌穿100天線(5202.97點)。

北水南下合計淨流入35.16億元，較上日減少9.96%，連續第6日流入，累計流入370.02億元，對上一次連續6日淨流入是4月22日。北水本月累計流入74.21億元，按月減少83.73%，連續第2個月減少，金額是2023/06後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1063.29億元，較上日增12.43%，金額是5月12日後新高，當日報1517.96億。北水交易成交額佔香港市場成交額由上日的23.21%增至24.99%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.87%，是6月3日後最大升幅，當日升幅為1.63%。高見23716.93點，是5月23日23749.38點後最高。今日收市報23654.03點，是5月21日後收市新高，當日報23827.78點。連升2日，累計升496.06點，對上一次連升2日是5月21日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月20日。

科指曾升最多1.17%，是6月3日後最大升幅，當日升幅為1.59%。高見5249.97點，是5月29日5320.36點後最高。今日收市報5219.02點，是5月29日後收市新高，當日報5301.92點。連升2日，累計升84.91點，對上一次連升2日是5月21日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月20日。

國指曾升最多1.04%，是6月3日後最大升幅，當日升幅為1.93%。高見8608.19點，是5月23日8650.82點後最高。今日收市報8576.75點，是5月23日後收市新高，當日報8583.86點。連升2日，累計升217.49點，對上一次連升2日是5月21日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月20日。

午後消息股表現

名創優品（9896）據報聘請投行安排Top Toy香港IPO。收報35.2元，升4.61%。

FSMOne：新世界（0017）停派永續債息因小失大 若內地信心挫或致中國合約銷售插水。收報4.54元，跌4.02%。

今早及隔晚消息股表現

旭輝（0884）：境外債務重組計劃獲債權人批准 股價曾升逾9%。收報0.26元，升7.44%。

中國網成（1920）折讓15%配股 籌1410萬。收報0.4元，升40.35%。

博安生物（6955）折讓約13%配股 籌3億元。收報11.78元，跌2.64%。

港華智慧能源（1083）將光伏發電項目證券化，涉資4.7億人幣。收報3.45元，無升跌。

小米（1810）手機目標全球年銷量達2億部。美國傳限制對中國企業出口EDA技術，小米新晶片或首當其衝。雷軍預計小米汽車業務今年第三、四季扭虧。收報53.45元，升0.47%。

內地五部委組織新能源汽車下鄉，比亞迪（1211）、蔚小理及Tesla榜上有名，獨漏小米SU7。收報406.2元，升1.4%。

蔚來（9866）收報27.95元，升1.64%。

小鵬（9868）收報78.5元，升2.08%。

理想（2015）收報116.4元，無升跌。

小米（1810）收報53.45元，升0.47%。

蔚來（9866）首季經調整虧損擴大至62.8億元。收報27.95元，升1.64%。

信義系擬分拆太陽能發電場基礎設施REIT到內地上市。

信義能源（3868）收報1.03元，升13.19%。

信義光能（0968）收報2.34元，升0.86%。

中國平安（2318）據報擬發零息可換股債券，籌118億元。收報45.8元，跌1.4%。

澳門政府下調全年賭收預算收入至2280億澳門元。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報3.39元，升2.42%。

美高梅中國（2282）收報11.06元，跌0.54%。

澳博（0880）收報2.36元，升0.43%。

永利澳門（1128）收報5.32元，跌0.56%。

銀河娛樂（0027）收報33.45元，跌0.45%。

金沙中國（1928）收報15.88元，升0.63%。

騰訊減持晶泰（2228）。收報4.63元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，蜜雪集團（2097）創上市新高，見618元，收報615.5元，升5.03%；古茗（1364）創上市新高，見30元，收報29.5元，升8.06%；康臣葯業（1681）創上市新高，見11.42元，收報11.42元，升3.25%；匯聚科技（1729）創上市新高，見5.9元，收報5.9元，升8.46%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見66.95元，收報66.25元，升2.71%；貝克微（2149）創上市新高，見64.15元，收報64.15元，升6.3%；康耐特光學（2276）創上市新高，見35.4元，收報35.2元，升11.57%；集海資源（2489）創上市新高，見1.97元，收報1.95元，升6.56%；中煙香港（6055）創上市新高，見37.4元，收報37.3元，升8.75%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見996.5元，收報994元，升3.06%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見365元，收報359元，升5.53%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見248.8元，收報246元，升5.13%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見369.4元，收報368.2元，升1.71%；毛戈平（1318）創上市新高，見130.6元，收報127.5元，升11.26%；布魯可（0325）創上市新高，見175元，收報172.9元，升4.92%；正力新能（3677）創上市新高，見10.36元，收報10.24元，升4.92%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9308.2元，收報9308.2元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見927.5元，收報927.5元，升0.05%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見72.86元，收報72.86元，升1.62%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見37.82元，收報37.82元，升2.27%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.51元，收報14.46元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1186.8元，收報1186.3元，跌0.03%；平安香港高息–Ｕ（9070）創上市新高，見4.51元，收報4.51元，升0.36%。

破頂指數成份股包括，農行（1288）創上市新高，見5.25元，收報5.24元，升1.75%；恒生（0011）創52周高，見112.8元，收報112.8元，升0.62%；工行（1398）創52周高，見5.84元，收報5.82元，升0.34%；港交所（0388）創52周高，見403.6元，收報403元，升1.92%；建行（0939）創52周高，見7.23元，收報7.22元，升0.84%；中移動（0941）創52周高，見89.5元，收報88.85元，跌0.28%；中生製藥（1177）創52周高，見4.84元，收報4.62元，升3.13%；周大福（1929）創52周高，見12.04元，收報11.92元，升1.36%；翰森製藥（3692）創52周高，見27.5元，收報27.3元，升3.02%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括北大資源（0618）低見0.103元，收報0.12元，跌14.29%；驢跡科技（1745）低見0.193元，收報0.201元，升2.03%；怡康泰工程集團（8445）低見0.111元，收報0.119元，跌8.46%；環球友飲智能（8496）低見0.14元，收報0.144元，跌10%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；冠中地產（0193）低見0.228元，收報0.25元，升5.04%；蒙古能源（0276）低見0.48元，收報0.485元，無升跌；信保環球控股（0723）低見0.158元，收報0.161元，升0.63%；萊爾斯丹（0738）低見0.224元，收報0.233元，升2.19%；飛達控股（1100）低見1.31元，收報1.31元，跌0.76%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；金涌投資（1328）低見1.5元，收報1.5元，跌4.46%；超智能控股（1402）低見0.145元，收報0.16元，升3.23%；中駿集團控股（1966）低見0.103元，收報0.106元，跌2.75%。

異動股

上升異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.02元，升53.85%；INTL GENIUS（0033）收報1.04元，升52.94%；嘉鼎國際集團（8153）創52周高，見0.51元，收報0.405元，升44.64%；華星控股（8237）收報0.205元，升43.36%；中國抗體－Ｂ（3681）創52周高，見2.99元，收報2.85元，升42.5%；君聖泰醫藥－Ｂ（2511）收報2.76元，升41.54%；恆新豐控股（1920）收報0.4元，升40.35%；新宇環保（0436）收報0.066元，升34.69%；美麗田園醫療健康（2373）創52周高，見24.3元，收報24.3元，升34.25%；信銘生命科技（0474）收報0.024元，升33.33%。

下跌異動股，包括，承達集團（1568）收報0.59元，跌27.16%；華邦科技（2985）收報0.61元，跌17.57%；曼妠（8186）見52周低0.161元，收報0.162元，跌17.35%；樂氏國際控股（1529）收報0.35元，跌16.67%；華音國際控股（0989）收報1.15元，跌16.06%；中國水業集團（1129）收報0.249元，跌15.59%；鼎益豐控股（0612）創52周高，見0.9元，收報0.65元，跌15.58%；熒德控股（8535）收報0.082元，跌15.46%；中國來騎哦（8039）收報0.098元，跌14.78%；意力國際（0585）收報0.445元，跌14.42%；北大資源（0618）創上市新低，見0.103元，收報0.12元，跌14.29%。

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