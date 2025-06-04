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XTransfer與荷蘭外商投資局簽意向書 擬強化歐洲跨境支付基建

B2B跨境貿易支付平台XTransfer在荷蘭阿姆斯特丹舉行的Money20/20歐洲展會期間，宣布其於荷蘭戰略性擴張的意向。XTransfer與荷蘭外商投資局（NFIA）代表於展會現場簽署意向書 ，標誌著公司對荷蘭市場的長期投入及歐洲業務拓展的重要承諾。

簽署儀式於 Money20/20歐洲展會期間舉行，由 XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標與荷蘭外商投資局投資項目總監Hans Kuijpers共同簽署投資意向書。鄧國標表示，本次投資意向書的簽署，不僅展現他們對荷蘭市場的長遠承諾，也反映他們高度認同其於金融科技創新領域的領導地位。他們衷期待與當地生態系統攜手共進，透過創新且高效的跨境支付解決方案，為整個歐洲的中小企業注入增長動能。

荷蘭外商投資局投資項目總監Hans Kuijpers表示，他們歡迎XTransfer選擇荷蘭設立其歐洲總部。XTransfer今次取得荷蘭電子貨幣機構（EMI）牌照，對此次擴展計劃的啟動，都充分展現荷蘭國際數位金融領域的領導地位與吸引力。

此次投資意向的簽署，象徵著 XTransfer 其歐洲擴展戰略中的一項關鍵里程碑，未來將重點部署於強化橫跨歐洲的跨境支付基礎建設。XTransfer的目標是為當地中小企業提供一站式的跨境貿易金融解決方案，同時透過與荷蘭的銀行、金融機構以及金融科技生態系的深度合作，共同推動數位創新與產業升級。

 

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