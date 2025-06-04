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小米YU7汽車電池將由比亞迪弗迪、寧德時代供應

小米（1810）第二款車YU7已定於下月上市，小米汽車最新透露，YU7標準版和Pro均搭載比亞迪（1211）旗下弗迪及寧德時代（3750） 兩大電池品牌提供的96.3kWh磷酸鐵鋰電池；YU7 Max則搭載由寧德時代提供的101.7kWh三元鋰電池。

小米汽車於近期的一次網友提問節目中表示，旗下電池包堅持嚴苛的電池安全設計和高標準要求，無論搭載哪種電池都能達到同樣的安全標準，同時也符合新國標電池安全測試要求。

早前雷軍已透露YU7全系將標配激光雷達，是次小米汽車指YU7「標配即旗艦」，全系標配激光雷達，以及1顆4D毫米波雷達、11顆高清攝像頭和12顆超聲波雷達。最遠有效點雲距離達200米，同時功耗降低55%。

小米早前技術發佈YU7，惟未透露具體售價，小米汽車日前透露，正為小米YU7大規模量產做準備，有信心7月正式上市後，以最快的速度向用戶交付。

至於小米汽車業務整體表現，公司董事長雷軍周二（3日）在小米投資者日上透露，汽車業務虧損正逐步收窄，預計今年第三到第四季將實現盈利。
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