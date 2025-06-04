交易所須向監管機構提交19b-4 申請表，讓當局審理是否允許新ETF在美國交易所上市和交易。現貨比特幣ETF自去年1月推出市場以來廣受歡迎，投資者毋須直接持有比特幣，就可獲得投資機會，其市場總資產已增至逾1,300億美元。

Trump Media 3月亦宣布與Crypto.com合作，準備於今年稍後向市場推出一系列數碼資產產品，現正等待監管部門審批。

此外，特朗普家族旗下的World Liberty Financial早前推出與美元掛勾的穩定幣USD1。它以美國短期國債、美元存款和其他現金等價物作為支持，並在加密貨幣交易所幣安（Binance）創建的一個區塊鏈發行。不過區塊鏈數據公司Kaiko指出，USD1至今未能突破狹窄的投機市場。數據指，USD1 在PancakeSwap等去中心化交易所吸引大量交易，但其一半以上的流動性僅來自3個錢包，引發市場對其實際需求的質疑。

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