在立法會答議員問時，許正宇表示，第二份虛產政策宣言內容將包括探討如何結合傳統金融服務優勢與虛擬資產領域的技術創新，並提高實體經濟活動的安全性和靈活性，亦會鼓勵本地和國際企業探索虛擬資產技術的創新及應用。

此外，許正宇還透露，本港證監會亦正考慮為專業投資者引入虛擬資產衍生品交易，並會制訂穩健的風險管理措施。有關措施將進一步豐富香港市場的產品選項，同時確保交易以有序、透明且安全的方式進行。



在協助金融科技企業擴展業務方面，許正宇指，投資推廣署積極與業界持份者攜手在粵港澳大灣區進行宣傳推廣，包括參與區內大型金融科技活動，以及對接當地政府部門、監管機構、行業組織及科技園區等，藉以推廣本港金融科技企業的優勢，進一步拓展內地市場。

其他報道

太興置業料全年虧損擴大至4920萬元

證監會禁名泰富前負責人黃麗璇重投業界6個月 涉信貸失當與洗錢疑雲

XTransfer與荷蘭外商投資局簽意向書 擬強化歐洲跨境支付基建

小米YU7汽車電池將由比亞迪弗迪、寧德時代供應

匯豐維持中生製藥「買入」評級 目標價上調至5.1元

OSL：會逐步將主要穩定幣上架 但不會一味求快

全日沽空金額增7% 阿里沽空增26%

恒指收市升141點 科指升0.57% 北水交易增但流入減少

卡塔爾航空、國際航空、馬航 準備推出全球貨運合資企業

名創優品據報聘請投行安排Top Toy香港IPO

結業潮︱嘉禾MegaBox 6月9日起結束營業

FSMOne：新世界停派永續債息因小失大 若內地信心挫或致中國合約銷售插水

據報中國擬在歐洲領導人訪華期間 訂購數百架空巴飛機

券商：5月內房銷售按月升17% 遜市場預期

特朗普稱與習近平「極難達成協議」

騰訊金融科技：內地訪港遊客溫和恢復 惟不過夜旅客較疫前大增

丘應樺冀零售商業務注入銀髮元素 增加消費意欲

半日沽空金額增6% 南方恒生科技增85%

藍十字與大灣區醫療機構策略合作 推跨境醫療服務

恒指半日升168點 科指升1% 中生製藥、美團升4%

公益金籌款︱你捐1元 長江集團伙李嘉誠基金會捐2元

滬指以近半日高位收市 收漲0.43%

香港5月PMI升至49 連續4個月低於50 業界對未來一年前景並不樂觀





