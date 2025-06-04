因應虛擬資產市場最新發展情況，財經事務及庫務局局長許正宇指，局方將發表第二份發展虛擬資產政策宣言，闡述下一步的政策願景及方向。
在立法會答議員問時，許正宇表示，第二份虛產政策宣言內容將包括探討如何結合傳統金融服務優勢與虛擬資產領域的技術創新，並提高實體經濟活動的安全性和靈活性，亦會鼓勵本地和國際企業探索虛擬資產技術的創新及應用。
此外，許正宇還透露，本港證監會亦正考慮為專業投資者引入虛擬資產衍生品交易，並會制訂穩健的風險管理措施。有關措施將進一步豐富香港市場的產品選項，同時確保交易以有序、透明且安全的方式進行。
在協助金融科技企業擴展業務方面，許正宇指，投資推廣署積極與業界持份者攜手在粵港澳大灣區進行宣傳推廣，包括參與區內大型金融科技活動，以及對接當地政府部門、監管機構、行業組織及科技園區等，藉以推廣本港金融科技企業的優勢，進一步拓展內地市場。
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