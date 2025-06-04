在中國市場，Tesla曾於2023年率先發起價格戰吸客，但近年比亞迪（1211）等中國本土車廠減價力度更大、更頻繁，相信是Tesla在中國出貨量持續下降的原因之一。

而在其他市場，Tesla近年面臨諸多風波，包括行政總裁馬斯克因涉入美國政治遭部分歐美車主抵制，拖累Tesla銷售額下滑，上月該公司在法國等歐洲市場銷情慘淡，分析指原因亦包括該公司旗下車款迭代速度慢等。

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