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中國製Tesla銷量上月挫15% 連跌8個月

內地新能源汽車市場持續興旺，但Tesla在中國市場表現持續轉差。乘聯會初步數據顯示，內地5月新能源乘用車廠商批發銷量達124萬輛，按年增38%。不過其中中國製Tesla  Model 3 和 Model Y銷量為61662輛，按年降15%，4月則下降了6%，為連續第八個月錄按年跌幅。

在中國市場，Tesla曾於2023年率先發起價格戰吸客，但近年比亞迪（1211）等中國本土車廠減價力度更大、更頻繁，相信是Tesla在中國出貨量持續下降的原因之一。

而在其他市場，Tesla近年面臨諸多風波，包括行政總裁馬斯克因涉入美國政治遭部分歐美車主抵制，拖累Tesla銷售額下滑，上月該公司在法國等歐洲市場銷情慘淡，分析指原因亦包括該公司旗下車款迭代速度慢等。

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