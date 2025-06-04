除了港鐵之外，報道指，摩根大通旗下的鐵路車廂公司Beacon Rail，亦正出手競購Eversholt Rail。據稱還有更多有興趣洽購方可能陸續出現，但是未確定會否促成交易。港鐵、長建及摩根大通發言人，均未有就有關消息作出評論。

彭博今年一月報道指，長建正與羅富齊父子就Eversholt Rail的潛在出售評估選項。資料顯示，Everhsolt是在1994年成立，作為英國鐵路（British Rail）私營化的一部份，現時Eversholt為英國三家主要的鐵路車廂租賃公司之一，並以長期租約形式，租出區域性及高速鐵路乘用車。長建及長和（0001）是於2015年，以各佔一半股權，按企業價值25億英鎊或時值293億港元入主Eversholt。現時港鐵在英國營運的鐵路段，已被再國有化及轉往其他財團經營，暫時未有在英國營運業務。