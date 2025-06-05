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道指跌91點 標指、納指創逾3個月高 金龍指數創兩周高

美經濟數據疲軟。美債息回軟，見近4周低，息差收窄，當中，美3個月10年期債息跌至0.19基點，是近1個月最窄。金龍指數連升3日創兩周高，道指先升後跌，標指、納指創逾3個月高。

聯儲局褐皮書顯示5月美國經濟活動略有放緩，勞動力需求減弱，物價上漲。

美國5月服務業萎縮，企業招聘速度大幅放緩。美國5月ISM服務業指數近一年來首次落入萎縮區間，需求急劇回落，一項價格指標創下逾兩年最高水平。ADP報告顯示5月美國企業招聘速度創兩年來最慢，特朗普再次呼籲聯儲局減息。

個股方面，Dollar Tree Inc.股價下跌8.4%，因為公司警告稱，由於關稅相關成本，第二財季利潤按年降幅可達50%。

道瓊斯工業平均指數收跌91點，跌幅0.22%，報42427點。標普500指數收漲0點，升幅0.01%，報5970點。納斯達克綜合指數收漲61點，或0.32%，報19460點。

高盛跌0.77%，報599.21美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累28點，而Sherwin-Williams升1.25%，報362.22元，貢獻道指27點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報202.82元，跌0.22%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報168.05元，升1.12%，亞馬遜(美：AMZN)收市報207.23元，升0.73%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報687.95元，升3.16%，英偉達(美：NVDA)收市報141.92元，升0.49%，微軟(美：MSFT)收市報463.87元，升0.19%，Tesla (美：TSLA)收市報332.05元，跌3.54%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.48%，報551點。德國DAX指數收漲0.77%，報24276點；法國CAC 40指數漲0.53%，報7804點；英國富時100指數收漲0.17%，報8801點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.04%，報7254點。

美國2年期債息曾跌最多2.4%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.48%。低見3.8562厘，是5月9日3.8306厘後最低。收市報3.8665厘，是5月7日後收市新低，當日報3.7765厘。

美國10年期債息曾跌最多2.39%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.4%。低見4.3473厘，是5月9日4.3433厘後最低。收市報4.3552厘，是5月7日後收市新低，當日報4.2694厘。

美2年期10年期債息差曾低見47.685基點，是6月3日47.516基點後最窄。收市報48.662基點，是5月29日後收市最窄，當日報47.735基點。連跌2日，累計跌1.458點，對上一次連跌2日是5月23日。

美3個月10年期債息差曾低見0.591基點，是5月8日6.768基點後最窄。收市報0.194基點，是5月7日後收市最窄，當日報5.797基點。

金龍指數曾升最多2.75%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為5.87%。高見7305.59點，是5月21日7434.06點後最高。收市報7254.51點，是5月21日後收市新高，當日報7277.42點。連升3日，累計升221.96點，對上一次連升3日是4月23日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月14日。

道指曾跌最多0.22%，低見42427.74點，是6月3日42186.44點後最低。收市報42427.74點，是6月2日後收市新低，當日報42305.48點。第1日陰燭。

標指曾升最多0.34%，高見5990.48點，是2月27日5993.69點後最高。收市報5970.81點，是2月24日後收市新高，當日報5983.25點。連升3日，累計升59.12點，對上一次連升3日是5月14日。

納指曾升最多0.49%，高見19493.45點，是2月24日19644.23點後最高。收市報19460.49點，是2月21日後收市新高，當日報19524.01點。連升3日，累計升346.72點，對上一次連升3日是5月9日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月27日。

 