個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.28%，折合報515.64元；阿里巴巴（9988）升3.89%，折合報117.13元；美團（3690）升4.98%，折合報142.18元；匯控（0005）跌0.08%，折合報93.05元；建行（0939）升1.26%，折合報7.22元。

道期現跌0.007%；標期現跌0.02%；納期現跌0.02%。日本東證指數現跌0.58%；韓國KOSPI指數現升0.99%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.24%。

VIX指數隔晚跌0.45%或0.08點，報17.61點。

紐油現跌0.39%或0.25美元，報62.6美元；布油現跌0.26%或0.17美元，報64.69美元；金價現升0.08%或2.87美元，報3375.59美元；LME 銅期貨隔晚跌0.12%或12.5美元，報9621.5美元。比特幣現升0.31%或325.06美元，報104993.33美元；美國10年期債息現升0.22%或0.0098厘，報4.365厘。

今日焦點股份可留意：

傳港鐵（0066）對購入長建鐵路車輛租賃公司Eversholt Rail表興趣。

英泰晤士水務首選買家KKR退出，長建（1038）未評論會否再競購。

濠暻科技（2440）宣布供股，2供1集資最多1.54億元。

暢捷通（1588）實施H股全流通獲聯交所授出上市批准。

太興置業（0277）料全年虧損擴大至4920萬元。

小米（1810）YU7汽車電池將由比亞迪弗迪、寧德時代供應。

匯豐維持中生製藥（1177）「買入」評級，目標價上調至5.1元。

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