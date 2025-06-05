恒指今早高開174點或0.74%，報23828點，大市成交金額33億元；國指今早高開66點或0.79%，報8643點。恒生科技指數開市報5269點，升0.97%。上升股份比例為13.22%，下跌為2.78%，無升跌為83.99%。