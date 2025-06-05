恒指今早高開174點或0.74%，報23828點，大市成交金額33億元；國指今早高開66點或0.79%，報8643點。恒生科技指數開市報5269點，升0.97%。上升股份比例為13.22%，下跌為2.78%，無升跌為83.99%。
藍籌63隻升，3隻下跌，17隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.88%，報117.9元，是升幅最大的藍籌，恒生（0011）跌0.18%，報112.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，1隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報29.05元，升3.94%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）開市報7.48元，跌0.13%。
恒指續高於10天線(23454.02點)。科指升穿20天線(5253.47點)。
傳港鐵（0066）對購入長建鐵路車輛租賃公司Eversholt Rail表興趣。無成交，報27.3元。
英泰晤士水務首選買家KKR退出，長建（1038）未評論會否再競購。無成交，報51.25元。
濠暻科技（2440）宣布供股，2供1集資最多1.54億元。開市報2.14元，跌14.74%。
暢捷通（1588）實施H股全流通獲聯交所授出上市批准。無成交，報6.63元。
太興置業（0277）料全年虧損擴大至4920萬元。無成交，報1.8元。
小米（1810）YU7汽車電池將由比亞迪弗迪、寧德時代供應。開市報54元，升1.03%。
匯豐維持中生製藥（1177）「買入」評級，目標價上調至5.1元。開市報4.68元，升1.3%。
破頂股包括，康臣葯業（1681）創上市新高，見11.6元，開市報11.6元，升1.58%；中煙香港（6055）創上市新高，見37.85元，開市報37.85元，升1.47%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見1000元，開市報1000元，升0.6%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見249元，開市報249元，升1.22%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見370元，開市報370元，升0.49%；阿里影業（1060）創52周高，見0.95元，開市報0.95元，升1.06%；山高控股（0412）創52周高，見14.3元，開市報14.3元，升1.85%；中華銀科技（0515）創52周高，見0.46元，開市報0.46元，無升跌；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見2.2元，開市報2.2元，升0.46%；君實生物（1877）創52周高，見23元，開市報23元，升0.88%；美麗田園醫療健康（2373）創52周高，見24.5元，開市報24.5元，升0.82%；中信金融資產（2799）創52周高，見0.96元，開市報0.96元，無升跌；中播數據（2982）無成交，報0.144元；中國罕王（3788）創52周高，見1.78元，開市報1.78元，升1.71%；思摩爾國際（6969）創52周高，見23.05元，開市報23.05元，升1.1%；時騰科技（8113）無成交，報0.43元；諾誠健華（9969）創52周高，見11.88元，開市報11.88元，升1.19%。
破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見34元，開市報34元，升0.44%；萬洲（0288）創52周高，見7.37元，開市報7.37元，升1.1%；港交所（0388）創52周高，見405元，開市報405元，升0.5%；建行（0939）創52周高，見7.25元，開市報7.25元，升0.42%；翰森製藥（3692）創52周高，見27.55元，開市報27.55元，升0.92%；
異動股
上升異動股，包括，華邦科技（2985）開市報0.7元，升14.75%；聯易融科技－Ｗ（9959）開市報1.82元，升5.81%；連連數字（2598）開市報10.7元，升5.52%；巨星傳奇（6683）開市報6.05元，升4.49%；弘業期貨（3678）開市報3.5元，升4.48%；卡羅特（2549）開市報5.7元，升4.4%；高萌科技（8065）開市報0.096元，升4.35%；新意網集團（1686）開市報7.36元，升4.1%；英皇國際（0163）開市報0.26元，升4%；知行汽車科技（1274）開市報14.62元，升3.98%；蔚來（9866）開市報29.05元，升3.94%。
下跌異動股，包括，濠暻科技（2440）開市報2.14元，跌14.74%；東風集團股份（0489）開市報3.88元，跌8.06%；同得仕（集團）（0518）開市報0.181元，跌7.65%；金馬能源（6885）開市報1元，跌7.41%；華控康泰（1312）開市報0.027元，跌6.9%；裕元集團（0551）開市報10.96元，跌6%；兗煤（1171）開市報8.85元，跌5.65%；位元堂（0897）開市報0.34元，跌5.56%；工蓋有限公司（1421）開市報0.45元，跌5.26%。
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