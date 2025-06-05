moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開174點 科指升0.97% 升穿20天線 蔚來升3% 阿里升2%

恒指今早高開174點或0.74%，報23828點，大市成交金額33億元；國指今早高開66點或0.79%，報8643點。恒生科技指數開市報5269點，升0.97%。上升股份比例為13.22%，下跌為2.78%，無升跌為83.99%。

藍籌63隻升，3隻下跌，17隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.88%，報117.9元，是升幅最大的藍籌，恒生（0011）跌0.18%，報112.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，1隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報29.05元，升3.94%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）開市報7.48元，跌0.13%。

恒指續高於10天線(23454.02點)。科指升穿20天線(5253.47點)。

傳港鐵（0066）對購入長建鐵路車輛租賃公司Eversholt Rail表興趣。無成交，報27.3元。

英泰晤士水務首選買家KKR退出，長建（1038）未評論會否再競購。無成交，報51.25元。

濠暻科技（2440）宣布供股，2供1集資最多1.54億元。開市報2.14元，跌14.74%。

暢捷通（1588）實施H股全流通獲聯交所授出上市批准。無成交，報6.63元。

太興置業（0277）料全年虧損擴大至4920萬元。無成交，報1.8元。

小米（1810）YU7汽車電池將由比亞迪弗迪、寧德時代供應。開市報54元，升1.03%。

匯豐維持中生製藥（1177）「買入」評級，目標價上調至5.1元。開市報4.68元，升1.3%。

破頂股表現

破頂股包括，康臣葯業（1681）創上市新高，見11.6元，開市報11.6元，升1.58%；中煙香港（6055）創上市新高，見37.85元，開市報37.85元，升1.47%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見1000元，開市報1000元，升0.6%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見249元，開市報249元，升1.22%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見370元，開市報370元，升0.49%；阿里影業（1060）創52周高，見0.95元，開市報0.95元，升1.06%；山高控股（0412）創52周高，見14.3元，開市報14.3元，升1.85%；中華銀科技（0515）創52周高，見0.46元，開市報0.46元，無升跌；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見2.2元，開市報2.2元，升0.46%；君實生物（1877）創52周高，見23元，開市報23元，升0.88%；美麗田園醫療健康（2373）創52周高，見24.5元，開市報24.5元，升0.82%；中信金融資產（2799）創52周高，見0.96元，開市報0.96元，無升跌；中播數據（2982）無成交，報0.144元；中國罕王（3788）創52周高，見1.78元，開市報1.78元，升1.71%；思摩爾國際（6969）創52周高，見23.05元，開市報23.05元，升1.1%；時騰科技（8113）無成交，報0.43元；諾誠健華（9969）創52周高，見11.88元，開市報11.88元，升1.19%。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見34元，開市報34元，升0.44%；萬洲（0288）創52周高，見7.37元，開市報7.37元，升1.1%；港交所（0388）創52周高，見405元，開市報405元，升0.5%；建行（0939）創52周高，見7.25元，開市報7.25元，升0.42%；翰森製藥（3692）創52周高，見27.55元，開市報27.55元，升0.92%；

異動股

上升異動股，包括，華邦科技（2985）開市報0.7元，升14.75%；聯易融科技－Ｗ（9959）開市報1.82元，升5.81%；連連數字（2598）開市報10.7元，升5.52%；巨星傳奇（6683）開市報6.05元，升4.49%；弘業期貨（3678）開市報3.5元，升4.48%；卡羅特（2549）開市報5.7元，升4.4%；高萌科技（8065）開市報0.096元，升4.35%；新意網集團（1686）開市報7.36元，升4.1%；英皇國際（0163）開市報0.26元，升4%；知行汽車科技（1274）開市報14.62元，升3.98%；蔚來（9866）開市報29.05元，升3.94%。

下跌異動股，包括，濠暻科技（2440）開市報2.14元，跌14.74%；東風集團股份（0489）開市報3.88元，跌8.06%；同得仕（集團）（0518）開市報0.181元，跌7.65%；金馬能源（6885）開市報1元，跌7.41%；華控康泰（1312）開市報0.027元，跌6.9%；裕元集團（0551）開市報10.96元，跌6%；兗煤（1171）開市報8.85元，跌5.65%；位元堂（0897）開市報0.34元，跌5.56%；工蓋有限公司（1421）開市報0.45元，跌5.26%。

其他報道

港股ADR升57點 夜期高水12點 美期跌 亞股個別發展

道指跌91點 標指、納指創逾3個月高 金龍指數創兩周高