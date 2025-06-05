公告指，公司接到間接控股股東兵器裝備集團通知，兵器裝備集團收到國務院國有資產監督管理委員會（「國務院國資委」）通知，經國務院批准，對兵器裝備集團實施分立（「分立」）。其汽車業務分立為一家獨立中央企業，由國務院國資委履行出資人職責；國務院國資委按程序將分立後的兵器裝備集團股權作為出資注入中國兵器工業集團有限公司。

公司指，本次分立後，公司間接控股股東將變更為汽車業務分立的中央企業，實際控制人未發生變化。分立不會對公司正常生產經營活動構成重大影響。

長安民生物流曾升最多3.86%，是5月26日後最大升幅，當日升幅為4.29%。高見2.96元，是3月27日3.02元後最高。收市報2.89元，是5月26日後收市新高，當日報2.9元。連升4日，累計升0.04元，對上一次連升4日是5月14日。

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