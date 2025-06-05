FRUSICA-2研究的數據支持了此項新藥上市申請。FRUSICA-2是一項隨機、開放標籤、陽性對照的註冊研究， 旨在評估呋喹替尼和信迪利單抗聯合療法對比阿昔替尼（axitinib）或依維莫司（everolimus）單藥療法用於二線治療晚期腎細胞癌的療效和安全性。該研究已達到盲態獨立中心閱片（BICR）根據RECIST「1.1標準評估的無進展生存期（「PFS」）的主要終點。該聯合療法亦在包括客觀緩解率（「ORR」）和緩解持續時間（「DoR」）在內的次要終點上亦取得改善。安全性特徵可耐受，亦沒有觀察到新的安全信號。FRUSICA-2研究的數據將提交於近期的學術會議上發表。該項研究的其他詳情可登錄clinicaltrials.gov，檢索註冊號NCT05522231查看。

和黃醫藥研發負責人兼首席醫學官石明表示，「腎癌在中國仍是一項重大挑戰，對於一線治療失敗的患者而言，治療選擇十分有限。此次提交呋喹替尼聯合信迪利單抗用於晚期腎細胞癌的新藥上市申請，是我們解決這一未被滿足醫療需求的重要一步。我們致力推動這一聯合療法惠及腎細胞癌患者。與此同時 ，我們將持續研究以挖掘該聯合療法更大的潛力，並推進我們管線中其他產品在多個癌症領域的應用 ，為更多患者帶來創新且有效的治療選擇」。

信達生物高級副總裁周輝表示，「很高興看到信迪利單抗聯合呋喹替尼的第二項新藥上市申請獲受理，有望為中國晚期腎細胞癌患者提供更有效二線治療選擇。這也是信迪利單抗（達伯舒®）的第10 項受理的新藥上市申請 ，進一步鞏固了其作為免疫腫瘤（IO）治療的基石藥物的領先地位，同時也是信達生物對於該品種在生命周期管理和最大化其臨牀價值方面的重要里程碑」。

和黃醫藥曾升最多9.7%，是6月3日後最大升幅，當日升幅為9.72%。高見26元，是4月2日26.3元後最高。現報24.95元，升5.27%。連升3日，累計升3.35元，對上一次連升3日是4月10日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月27日。成交金額減14.33%，至2.16億元，是6月2日後最少，當日達0.4億元。

信達生物曾跌最多3.3%，是5月26日後最大跌幅，當日跌幅為4.86%。低見71.8元，是6月4日68.55元後最低。現報73.6元，跌0.88%。第1日陰燭。成交金額減77.99%，至9.94億元，是6月2日後最少，當日達4.77億元。

其他報道

科倫博泰生物折讓7%配股 籌19億

長安民生物流：間接控股股東變更

馬斯克籲美國人「Kill the Bill」 否決特朗普減稅法案

財新中國5月服務業PMI升至51.1 勝預期 綜合PMI跌穿50 倡改善就業環境

中銀航空租賃：購買及長期租賃九架空客A320NEO飛機

滬深三大指數高開 人行進行1265億人幣逆回購

恒指高開174點 科指升0.97% 升穿20天線 蔚來升3% 阿里升2%

港股ADR升57點 夜期高水12點 美期跌 亞股個別發展

道指跌91點 標指、納指創逾3個月高 金龍指數創兩周高