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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日 隔夜息回升

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌6.95點子至0.7%，是5月30日後最低，當日報0.58762%。對上一次連跌3日是5月30日，當日拆息報0.58762%。

港元現報7.8461元升值5點子，曾貶值最多1點子，報7.8467元，亦曾升值最多26點子，報7.844元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.66點子至0.01949%，是6月3日後最高；1星期HIBOR跌2.2點子至0.11607%，是2022年6月13日後最低；2星期HIBOR跌5.12點子至0.22714%，是2022年6月13日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.95點子至1.77226%，是5月21日後最高；6個月期HIBOR升1.73點子至2.45393%，是5月23日後最高；12個月期HIBOR升3.33點子至3.11107%，是5月22日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減12.08億元，至總數21208.47億元，是5月29日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減10.4億元，至總數6117.35億元，是5月29日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.07億元，至總數131.81億元，是2024年11月25日後最低。收市總結餘為1735.19億元，較再上一日減29.27億元，總結餘是6月2日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日減2.46億元，至總數13224.12億元，是5月22日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增23.5億元，至總數12184.42億元，是6月2日後最高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔4日後，再有變動，增0.86億元。上日退還貼現窗拆出資金30.12億元。

美匯美息

美元指數現報98.836升值0.049點或0.05%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31579%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.4416%，終止連續2日收窄，利差是2025年5月30日後最闊，當日差距為-3.7346%。

對上一次終止連續2日收窄，是2025年5月28日，當日利差報-3.7309%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向上。短線拆息方面，隔夜Shibor無升跌報1.408%，是6月4日後最低；1星期Shibor跌0.9點子至1.534%，是6月3日後最低；2星期Shibor升1.5點子至1.591%，是5月30日後最高；1個月期Shibor無升跌報1.62%，是6月4日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor無升跌報1.672%，是6月4日後最低；6個月期Shibor無升跌報1.672%，是6月4日後最低；1年期Shibor跌0.1點子至1.702%，是6月3日後最低。

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