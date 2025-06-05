《中證報》記者報道開戶詳情

報道指出，記者首次開戶時，是透過微信聯絡到老虎證券客服向其表達開戶意向，對方隨即提供老虎證券註冊鏈接（www.tigersecurities.com）和「老虎證券開戶流程圖」，並提醒「到最後一步，您把註冊手機號和郵箱發給我」。在註冊期間，記者未有提供「境外帳戶證明材料」，僅上載A股帳戶證明，老虎客服知悉後稱：「等著被打回吧，郵箱也發給我」。

不過，記者者並沒有收到「打回」郵件。相反，馬上就收到了老虎證券「開戶受理」通知郵件。之後，記者收到一封陌生郵件，寄件人為「****2405＠163.com」，正文內容空白，附件內容為美股證券經紀商「REDbridge」的英文版帳單，上面的帳戶持有人名稱及地址均為記者在老虎證券開戶申請時提交的身份訊息，期限為「2022年7月1日至2022年7月31日」，資產信息顯示「期末現金餘額198美元，有價證券76.65美元，總資產274.65美元」。記者指出，自己從未有過美股帳戶，這份「飛來」的美股帳單的用意昭然若揭。

記者將該份虛假證明提交到老虎證券開戶審核流程，並向客服表示已重新提交境外帳戶，對方回覆「OK」，隨後記者再次收到「開戶受理」郵件，而且再隔4分鐘就收到「開戶成功」通知郵件。

報道提到，記者之後以同一份只改帳戶名稱的虛假海外證券帳戶證明，以他人身份證申請開戶、由他人遙距驗證身份，結果亦成功開戶，老虎證券合規審查流程形同虛設。

針對昨日（4日）報道指老虎證券透過偽造材料等手段，主動幫助不符合條件的內地客戶成功開戶，在北京等地違規發展內地新客戶。老虎國際發表聲明指，相關資訊嚴重失實，純屬惡意詆毀。

官媒指違規為內地客開港股戶口，老虎證券：嚴重失實 純屬惡意詆毀

老虎國際創辦人巫天華向另一官媒《證券時報》記者指出，公司有嚴格的合規培訓，文中描述的開戶過程不可能是老虎國際行銷人員的個人行為。更何況一般員工是沒有權限知道投資人的開戶證明文件是否通過的。

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