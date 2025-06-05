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恒指半日升98點 科指升0.9% 北水流入18億

亞股普遍向上，韓股續升，創近11個月高，日股則受薪資數據或支持央行加息而轉跌。內地5月服務業PMI續擴張，A股、港股上升，恒指國指創兩周高。

恒指今早高開174點，高位升257點，低位升86點，高低波幅171點。上升股份比例為27.04%，下跌為27.15%，無升跌為45.8%。

恒指半日升98點或0.42%，報23752點，大市成交金額1241億元；國指升46點或0.54%，報8623點。恒生科技指數收報5267點，升0.92%。

藍籌股成交金額479.77億元，佔大市成交38.65%；科指成份股成交金額305.58億元，佔大市成交24.62%；國指成份股成交金額425.35億元，佔大市成交34.27%。

24隻雙櫃台股，總成交0.5億元人民幣，相當於約0.54億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.32%，至140.93億元，佔大市成交11.35%。牛熊證成交金額65.93億元，減少15.67%；窩輪成交金額74.99億元，減少0.72%。

藍籌45隻升，33隻下跌，5隻無升跌。快手（1024）升4.34%，收報54.15元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌5.28%，收報129.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報29.5元，升5.92%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報7.36元，跌1.74%。

恒指續高於10天線(23446.39點)。科指10天線(5204.39點)升穿100天線(5211.7點)，指數亦升穿20天線(5253.35點)。

北水南下合計淨流入18.88億元，較上日減少46.31%，連續第7日流入，累計流入388.9億元，對上一次連續7日淨流入是3月31日。北水本月累計流入93.09億元，按月減少79.59%，連續第2個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）567.56億元，較上日減46.62%，佔香港市場成交額由上日的24.99%減至22.85%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.09%，是6月3日後最大升幅，當日升幅為1.63%。高見23911.14點，是5月21日23917點後最高。連升3日，累計升594.4點，對上一次連升3日是5月2日。

科指曾升最多1.94%，是5月29日後最大升幅，當日升幅為2.82%。高見5320.01點，是5月29日5320.36點後最高。連升3日，累計升133.1點，對上一次連升3日是4月29日。第1日陰燭。

國指曾升最多1.17%，是6月3日後最大升幅，當日升幅為1.93%。高見8677.31點，是5月21日8692.65點後最高。連升3日，累計升264.14點，對上一次連升3日是5月12日。第1日陰燭。

個股表現

據報蘋果與阿里（9988）在華AI合作因中國監管原因受阻。收報117.5元，升2.53%。

富時中國A50指數將納入泡泡瑪特（9992）和順豐控股。創上市新高，見252.6元，收報240.8元，跌2.11%。

順豐控股（6936）創上市新高，見44.7元，收報44.4元，升3.74%。

剔除招商銀行（3968）收報49.9元，無升跌。

中國中鐵（0390）收報3.61元，升0.28%。

龍蟠科技（2465）折讓約8%配股 籌1億。收報6.28元，跌4.7%。

和黃醫藥（0013）、信達生物治癌新藥上市獲藥監局受理。收報24.4元，升2.95%。

信達生物（1801）收報72.75元，跌2.02%。

科倫博泰（6990）生物折讓7%配股 籌19億。收報334.2元，跌6.91%。

長安民生物流（1292）：間接控股股東變更。收報2.89元，升1.4%。

中銀航空租賃（2588）：購買及長期租賃九架空客A320NEO飛機收報62.35元，升0.08%。

傳港鐵（0066）對購入長建鐵路車輛租賃公司Eversholt Rail表興趣。收報27.35元，升0.18%。

英泰晤士水務首選買家KKR退出，長建（1038）未評論會否再競購。收報51.7元，升0.88%。

濠暻科技（2440）宣布供股，2供1集資最多1.54億元。收報1.72元，跌31.47%。

暢捷通（1588）實施H股全流通獲聯交所授出上市批准。收報6.63元，無升跌。

太興置業（0277）料全年虧損擴大至4920萬元。收報1.8元，無升跌。

小米（1810）YU7汽車電池將由比亞迪弗迪、寧德時代供應。收報53.55元，升0.19%。

匯豐維持中生製藥（1177）「買入」評級，目標價上調至5.1元。收報4.57元，跌1.08%。

破頂股表現

破頂股包括，蜜雪集團（2097）創上市新高，見618.5元，收報567.5元，跌7.8%；康臣葯業（1681）創上市新高，見11.6元，收報11.42元，無升跌；龍資源（1712）創上市新高，見4.69元，收報4.66元，升13.11%；匯聚科技（1729）創上市新高，見5.95元，收報5.75元，跌2.54%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見67.6元，收報67元，升1.13%；貝克微（2149）創上市新高，見65.05元，收報63.5元，跌1.01%；靈寶黃金（3330）創上市新高，見12元，收報11.94元，升6.23%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見13元，收報12.4元，跌1.9%；中煙香港（6055）創上市新高，見39.2元，收報35.75元，跌4.16%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見1015元，收報909元，跌8.55%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.47元，收報1.46元，升11.45%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見227.8元，收報223元，升0.45%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見252.6元，收報240.8元，跌2.11%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見374元，收報369.6元，升0.38%；順豐控股（6936）創上市新高，見44.7元，收報44.4元，升3.74%；正力新能（3677）創上市新高，見11元，收報10.72元，升4.69%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見927.55元，收報927.45元，跌0.01%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見75.3元，收報75.3元，升3.35%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見38.18元，收報38.18元，升0.95%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.64元，收報14.6元，升0.97%；華夏恒生生科－Ｒ（83129）創上市新高，見11.97元，收報11.97元，升1.53%；蜜雪集團（2097）創上市新高，見618.5元，收報567.5元，跌7.8%。

破頂指數成份股包括，農行（1288）創上市新高，見5.28元，收報5.25元，升0.19%；恒生（0011）創52周高，見114.2元，收報113.5元，升0.62%；工行（1398）創52周高，見5.9元，收報5.87元，升0.86%；中銀香港（2388）創52周高，見34元，收報33.6元，跌0.74%；萬洲（0288）創52周高，見7.45元，收報7.28元，跌0.14%；港交所（0388）創52周高，見409.2元，收報401.8元，跌0.3%；建行（0939）創52周高，見7.32元，收報7.26元，升0.55%；周大福（1929）創52周高，見12.16元，收報11.86元，跌0.5%；翰森製藥（3692）創52周高，見27.75元，收報26.9元，跌1.47%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見39.4元，收報39.05元，升2.36%；。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括玖源集團（0827）低見0.025元，收報0.027元，跌10%；力高健康生活（2370）低見0.239元，收報0.239元，跌4.4%；吉輝控股（8027）低見0.092元，收報0.092元，跌3.16%；ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.276元，收報2.31元，跌0.86%。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；綠景中國地產（0095）低見0.217元，收報0.222元，跌3.06%；蒙古能源（0276）低見0.48元，收報0.48元，跌1.03%；文化傳信（0343）低見0.141元，收報0.142元，跌1.39%；信保環球控股（0723）低見0.151元，收報0.154元，跌4.35%；奧邦建築（1615）低見0.216元，收報0.22元，跌1.79%；立基工程控股（1690）低見0.061元，收報0.064元，升3.23%；中駿集團控股（1966）低見0.103元，收報0.107元，升0.94%；恩典生命科技（2112）低見0.076元，收報0.083元，跌4.6%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，華邦科技（2985）創52周高，見1.8元，收報1.2元，升96.72%；多想雲（6696）收報0.82元，升34.43%；恒基發展（0097）收報0.152元，升20.63%；能源及能量環球（1142）創52周高，見2.1元，收報2.09元，升20.11%；中國衛生集團（0673）收報0.33元，升20%；中國置業（0736）收報0.176元，升19.73%；中國再生醫學（8158）收報0.44元，升18.92%；飛天雲動（6610）收報0.246元，升18.84%；CLASSIFIED GP（8232）創52周高，見1.25元，收報1.24元，升18.1%；冠中地產（0193）收報0.295元，升18%。

下跌異動股，包括，中華銀科技（0515）創52周高，見0.5元，收報0.092元，跌80%；濠暻科技（2440）收報1.72元，跌31.47%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.335元，跌17.28%；大唐西市（0620）收報0.213元，跌14.8%；國茂控股（8428）收報0.425元，跌14.14%；太平洋酒吧（8432）收報0.026元，跌13.33%；勵晶太平洋（0575）收報1元，跌13.04%；東風集團股份（0489）收報3.68元，跌12.8%；CHI HO DEV（8423）收報0.041元，跌12.77%。

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