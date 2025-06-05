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國泰今開通羅馬直航 今夏再增慕尼黑及布魯塞爾兩條新航線

國泰航空（0293）宣布，往來香港與羅馬的直航服務於今日開通，為國泰2025年來第四個新航點，正朝着全球設有100個客運航點的目標再邁前一步。

往來香港與羅馬的航班於周一、四、六運作，每周三班，並採用空中巴士A350-900 客機營運。此機型為國泰航空機隊內其中一款最現代化、最具燃油效益的航機，配備38個設有平臥睡床的商務客艙，28個特選經濟艙有座位和214座的經濟艙。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，羅馬長久以來皆是國泰航空的重要航點，深受顧客喜愛。此航線早於1986年已首次開通，我們非常高興能夠將香港與這座永恒之城再度聯繫。

她續稱，除了羅馬，國泰亦會在今年夏季開通慕尼黑及布魯塞爾兩條新航線，每周營運近100對往返航班前往歐洲12個目的地。

國泰航空今年至今已有四條客運新航線投入服務，包括海德拉巴、達拉斯、烏魯木齊和今天開通的羅馬。與此同時，集團的低成本航空公司香港快運在今年亦開通了仙台，芽莊、石垣、小松、常州和義烏的服務。

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