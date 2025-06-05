香港電台引述花旗聲明指，涉及裁員是上海和大連花旗中國解決方案中心，透過精簡和收縮全球技術業務，以改善風險和數據管理措施，預計裁員工作今年第四季初完成。集團強調，仍致力於中國市場。

內媒新浪財經則引述 內部可靠消息，花旗今天上午10點召開了全員大會，會上宣布裁員計劃， 涉及上海、大連多地，涵蓋技術、市場等多部門，尤其以金融業務為主，涉及總人數高達3500人。

有內部員工稱，3500人並不少，整個上海分部印象中也就3000多人。另有員工透露，其實上海這邊基本上沒有中國的業務了，這邊的人都是做歐美的業務，還有部分亞太的業務，中國的業務前兩年基本上就退出了。

路透上月報道，花旗在中國裁減約200個信息技術承包商的職位。

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