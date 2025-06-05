香港電影工作者總會發言人田啟文在香水港電台上表示，MegaBox的戲院會獲銀都旗下的影藝戲院接手，去年至今有不少戲院結業，但相信是個別院線經營問題，有實力的經營者仍然堅持，亦是有心經營。
體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛則在同一節目上表示，本港去年有9間戲院結業，今年至今已經有5間宣布結業，總數已達到14間，令全港戲院總數跌至51間，形容情況嚴峻。
他續稱，雖然部份結業戲院獲得轉手或接管，但整體仍然是下降趨勢，巿民對戲院的選擇亦減少，值得關注。他認為本港戲院及票房很大程度與美國的電影掛鈎，有七至八成票房要靠荷李活大電影，而美國的票房現時轉差，對本港亦有影響。
霍啟剛又說，在租金高的情況下，戲院的收入主要靠賣小食，但巿民未必買零食，影響收入。戲院已經著力減少人手，但經營仍然困難，他建議政府可以考慮放寬牌照限制，讓戲院更容易作不同業務，例如現場表演及直播球賽等，讓戲院有更大生存空間。
其他報道
【有片：埋身擊】美匯指數僅反彈無上升 料下試96美元才有支持
官媒追擊老虎證券 公開跨境開設港股戶口流程 記者獲提供假資料助開戶
馬斯克籲美國人「Kill the Bill」 否決特朗普減稅法案
財新中國5月服務業PMI升至51.1 勝預期 綜合PMI跌穿50 倡改善就業環境
恒指高開174點 科指升0.97% 升穿20天線 蔚來升3% 阿里升2%