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田啟文：嘉禾MegaBox將由影藝接手 霍啟剛：戲院結業情況嚴峻值得關注

香港電影工作者總會發言人田啟文在香水港電台上表示，MegaBox的戲院會獲銀都旗下的影藝戲院接手，去年至今有不少戲院結業，但相信是個別院線經營問題，有實力的經營者仍然堅持，亦是有心經營。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛則在同一節目上表示，本港去年有9間戲院結業，今年至今已經有5間宣布結業，總數已達到14間，令全港戲院總數跌至51間，形容情況嚴峻。

他續稱，雖然部份結業戲院獲得轉手或接管，但整體仍然是下降趨勢，巿民對戲院的選擇亦減少，值得關注。他認為本港戲院及票房很大程度與美國的電影掛鈎，有七至八成票房要靠荷李活大電影，而美國的票房現時轉差，對本港亦有影響。

霍啟剛又說，在租金高的情況下，戲院的收入主要靠賣小食，但巿民未必買零食，影響收入。戲院已經著力減少人手，但經營仍然困難，他建議政府可以考慮放寬牌照限制，讓戲院更容易作不同業務，例如現場表演及直播球賽等，讓戲院有更大生存空間。

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