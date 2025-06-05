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美麗華酒店期待粤車帶來高端客 香檳大厦仍以重建酒店為選項

美麗華酒店（0071）主席李家誠今午在股東周年大會後表示，集團旗下酒店入住率一向保持92%至93%，生意不錯，房租和去年首季水平相若，每間可租房收入(REVPAR)只比去年首季相差50元，影響不大。他料，隨著香港政府下工夫搞好旅遊基建，他對下半年香港酒店的入住率很有信心，在香港舉辦如七人欖球賽等盛事，更往往刺激酒店入住率期間爆滿，房價比平時上升20%至30%，他期待其他盛事令香港經濟受惠。

他又指出，在當局落實一簽多行後，未見集團的酒店入住率受到影響。他更期待一簽多行可以擴充至北京、上海及廣州，旅客可以延長留港時間。另集團旗下酒店食肆已獲清真食肆認可，亦歡迎中東旅客過來。首席營運總裁陳宗彝補充，隨著香港和沙特阿拉伯於10月通航，加上酒店位處清真寺附近，其設施上又配合，料會受惠於更多中東旅客來臨。

在吸纳歐美旅客方面，李家誠續稱，因應香港完成建設三跑，料有助接待人數在未來增加126%，平均每年增逾10%，加上啟德體育園落成，會展擴建90萬平方呎，及粤港政府推動粤車南下帶來更多旅客。雖然集團較早前股東大會未能通過收購香檳大厦，但是在香檳大厦重建成酒店仍是他們的選項。

至於餐飲業務，陳宗彝表示，香港很多上市餐飲股面對虧損，在北上消費潮流難擋下，料隨著粤車南下有望下半年落實，吸引更多高端客南下，相信有望補足香港酒店及餐飲消費。李家誠亦補充，集團旗下商場亦因應調整，例如在北上消費影響下，部分樓面租予小米等，料隨著粤車南下、擴建會展及郵輪碼頭更換管理公司，令香港旅遊及消費進步。

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