報道引述消息指，官員目前正在審查各種海外收入​​，包括投資回報、股息和員工股票選擇權。投資收益的稅率最高可達20%。

報道指，近幾個月來，稅務服務提供者收到的資產少於100萬美元的客戶的諮詢數量激增，這與去年主要針對資產至少1000萬美元的個人的打擊行動相比有了顯著變化。其中一位知情人士補充說，擁有境外投資（尤其是在美國和香港股票）的中國居民是稅務機關的重點對象。

國稅局沒有立即回應置評請求。

根據彭博社計算，今年迄今為止，內地投資者已透過港股通流入香港上市股票約6,580億港元（839 億美元），是去年同期的兩倍多。

報道引述消息指，中國財政部認為，透過加強對應繳納個人所得稅但納稅人未申報、稅務機關未確認的收入的徵稅，可以增加收入。該部沒有立即回應置評請求。

今年前四個月，中國政府兩大財政帳戶的總收入年減1.3%，而支出則飈升7.2%。根據彭博社社根據財政部數據計算得出的結論，這導致預算缺口擴大了50%以上，達到3,600億美元以上，為同期最高水準。

根據彭博社社看到的通知和公開聲明，北京、上海以及浙江東部等省份的稅務局已敦促居民在 2024年收入報告季結束的6月30日之前核實其海外收益並進行納稅申報。

政府記錄顯示，地方當局至少自3月底以來就採取了一致行動，因為他們透過大數據分析發現一些居民未能申報海外收益以繳納稅款。在稅務機關公布的案例中，居民被要求補繳的稅款和罰款金額最低為12.72萬元（17,720美元）。

中國的稅收措施也遵循了2018年實施的通用報告準則，該準則是一套旨在防止逃稅的全球資訊共享系統。雖然當地法規一直規定居民必須就全球收入（包括投資收益）納稅，但直到去年才開始執行。

根據上述通用報告準則，過去幾年來，中國一直與近150個司法管轄區自動交換有關各成員國納稅人帳戶的資訊。

彭博社產業研究稱，到2030年，內地個人可投資資產可能飈升至80兆美元，海外投資佔家庭可投資資產的比例將從2023年的8%上升至11%。

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