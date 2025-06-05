moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收升252點全日成交2220億 科指升近2%

內地5月服務業PMI續擴張，A股、港股上升，三大指數齊創兩周高。特朗普要求的中美元首通話遲遲未獲北京回應，投資者避免進行長線高風險押注。亞股普遍向上，韓股續升，創近11個月高，日股則受薪資數據或支持央行加息而轉跌。

恒指下午延續上午升勢，初段升幅有限，至3時後升幅擴大，收報23906點，升252點或1.07%，科指收報5319點，升100點或1.9%，國指收報8684點，升107點或1.26%。大市全日成交2220.26億元，是5月30日2715.63億元成交後最多

北水南下合計淨流入7.41億元，較上日減少78.93%，連續第7日流入，創兩個月最長。北水交易成交額增1.5%至1079.93億元，是5月12日後新高。恒指波幅179點，逾4個月最窄。

藍籌59隻升，22隻下跌，2隻無升跌。藍籌股中以舜宇光學科技（2382）表現最好，升5.6%，報63.3元。該股今日除淨。同樣於今日除淨的恒基地產（0012）收升.54%，與收升5%的快手（1024）同為今日藍籌股表現三甲。

表現最差藍籌則為東方海外（0316），全日跌5.9%，收報128.3元。

美團（3690）創10日高，收報144.4元，升幅2.6%，全日成交81.17億元。騰訊（0700）股價亦見5日高，收報515元升0.6%，全日成交99.2億元，阿里巴巴（9988）則漲3.2%，收報118.3元，成交90.91億元。

恒指今早高開174點，高位升257點，低位升78點，高低波幅179點，波幅是1月28日後最窄，當日報171.73點。上升股份比例為34.76%，下跌為30.92%，無升跌為34.31%。

藍籌股成交金額942.83億元，佔大市成交42.46%；科指成份股成交金額595.07億元，佔大市成交26.8%；國指成份股成交金額833.28億元，佔大市成交37.53%。

24隻雙櫃台股，總成交0.77億元人民幣，相當於約0.84億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.5%，至159.12億元，佔大市成交7.16%。牛熊證成交金額75.45億元，減少3.49%；窩輪成交金額83.66億元，增加10.75%。

恒生科技指數成份股24隻升，4隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報29.65元，升6.46%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報7.34元，跌2%。

恒指續高於10天線(23461.85點)。科指升穿20天線(5255.98點)，

北水南下合計淨流入7.41億元，較上日減少78.93%，是5月26日後最少，北水連續第7日流入，累計流入377.43億元，對上一次連續7日淨流入是2025年3月31日。北水本月累計流入81.62億元，按月減少82.11%，連續第2個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1079.93億元，較上日增1.56%，佔香港市場成交額由上日的24.99%減至24.32%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.09%，是6月3日後最大升幅，當日升幅為1.63%。高見23911.14點，是5月21日23917點後最高。今日收市報23906.97點，是3月20日後收市新高，當日報24219.95點。連升3日，累計升749點，對上一次連升3日是5月2日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月21日。

科指曾升最多1.97%，是5月29日後最大升幅，當日升幅為2.82%。高見5321.98點，是5月22日5344.69點後最高。今日收市報5319.96點，是5月21日後收市新高，當日報5342.41點。連升3日，累計升185.85點，對上一次連升3日是4月29日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月21日。

國指曾升最多1.26%，是6月3日後最大升幅，當日升幅為1.93%。高見8684.73點，是5月21日8692.65點後最高。今日收市報8684.73點，是3月24日後收市新高，當日報8850.69點。連升3日，累計升325.47點，對上一次連升3日是5月12日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月21日。

午後消息股表現

美麗華酒店（0071）期待粤車帶來高端客 香檳大厦仍以重建酒店為選項。收報9.85元，跌1.01%。

國泰（0293）今開通羅馬直航 今夏再增慕尼黑及布魯塞爾兩條新航線。收報10.36元，升0.19%。

今早及隔晚消息股表現

據報蘋果與阿里（9988）在華AI合作因中國監管原因受阻。收報118.3元，升3.23%。

富時中國A50指數將納入泡泡瑪特（9992）和順豐控股。創上市新高，見252.6元，收報243元，跌1.22%。

順豐控股（6936）創上市新高，見44.7元，收報44.05元，升2.92%。

剔除招商銀行（3968）收報50.5元，升1.2%。

中國中鐵（0390）收報3.6元，無升跌。

龍蟠科技（2465）折讓約8%配股 籌1億。收報6.26元，跌5.01%。

和黃醫藥（0013）、信達生物治癌新藥上市獲藥監局受理。收報23.95元，升1.05%。

信達生物（1801）收報72.3元，跌2.63%。

科倫博泰（6990）生物折讓7%配股 籌19億。收報331.8元，跌7.58%。

長安民生物流（1292）：間接控股股東變更。收報2.93元，升2.81%。

中銀航空租賃（2588）：購買及長期租賃九架空客A320NEO飛機收報63.25元，升1.52%。

傳港鐵（0066）對購入長建鐵路車輛租賃公司Eversholt Rail表興趣。收報27.45元，升0.55%。

英泰晤士水務首選買家KKR退出，長建（1038）未評論會否再競購。收報52.3元，升2.05%。

濠暻科技（2440）宣布供股，2供1集資最多1.54億元。收報1.65元，跌34.26%。

暢捷通（1588）實施H股全流通獲聯交所授出上市批准。收報6.88元，升3.77%。

太興置業（0277）料全年虧損擴大至4920萬元。收報1.8元，無升跌。

小米（1810）YU7汽車電池將由比亞迪弗迪、寧德時代供應。收報54.25元，升1.5%。

匯豐維持中生製藥（1177）「買入」評級，目標價上調至5.1元。收報4.53元，跌1.95%。

破頂股表現

破頂股包括，蜜雪集團（2097）創上市新高，見618.5元，收報568元，跌7.72%；康臣葯業（1681）創上市新高，見11.6元，收報11.42元，無升跌；龍資源（1712）創上市新高，見5元，收報4.92元，升19.42%；匯聚科技（1729）創上市新高，見5.95元，收報5.84元，跌1.02%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見67.6元，收報66.75元，升0.75%；貝克微（2149）創上市新高，見65.05元，收報63.4元，跌1.17%；靈寶黃金（3330）創上市新高，見12.38元，收報12.08元，升7.47%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見13元，收報12.5元，跌1.11%；中煙香港（6055）創上市新高，見39.2元，收報35.55元，跌4.69%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見1015元，收報904元，跌9.05%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.47元，收報1.47元，升12.21%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見227.8元，收報226元，升1.8%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見252.6元，收報243元，跌1.22%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見374元，收報370元，升0.49%；順豐控股（6936）創上市新高，見44.7元，收報44.05元，升2.92%；正力新能（3677）創上市新高，見11.14元，收報11.02元，升7.62%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見40.02元，收報40.02元，升1.16%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9312.5元，收報9312.5元，升0.05%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見927.55元，收報927.4元，跌0.01%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1083元，收報1083元，升0.04%；華夏亞洲高息股（3145）創上市新高，見12.57元，收報12.57元，升1.21%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見75.3元，收報75.3元，升3.35%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見38.18元，收報38.18元，升0.95%。

破頂指數成份股包括，農行（1288）創上市新高，見5.29元，收報5.29元，升0.95%；恒生（0011）創52周高，見114.2元，收報113.3元，升0.44%；工行（1398）創52周高，見5.9元，收報5.9元，升1.37%；中銀香港（2388）創52周高，見34元，收報33.65元，跌0.59%；萬洲（0288）創52周高，見7.45元，收報7.27元，跌0.27%；港交所（0388）創52周高，見409.2元，收報405.2元，升0.55%；建行（0939）創52周高，見7.32元，收報7.3元，升1.11%；周大福（1929）創52周高，見12.16元，收報11.92元，無升跌；翰森製藥（3692）創52周高，見27.75元，收報26.45元，跌3.11%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見39.4元，收報38.95元，升2.1%；。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括玖源集團（0827）低見0.025元，收報0.032元，升6.67%；中加國信（0899）低見0.07元，收報0.071元，跌7.79%；新礦資源（1231）低見0.22元，收報0.224元，無升跌；力高健康生活（2370）低見0.239元，收報0.245元，跌2%；吉輝控股（8027）低見0.092元，收報0.092元，跌3.16%；ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.276元，收報2.282元，跌2.06%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；綠景中國地產（0095）低見0.212元，收報0.217元，跌5.24%；蒙古能源（0276）低見0.48元，收報0.485元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.139元，收報0.143元，跌0.69%；信保環球控股（0723）低見0.151元，收報0.151元，跌6.21%；飛達控股（1100）低見1.3元，收報1.31元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；金涌投資（1328）低見1.5元，收報1.5元，無升跌；瑛泰醫療（1501）低見24.35元，收報25.45元，跌0.39%；奧邦建築（1615）低見0.216元，收報0.219元，跌2.23%。

異動股

上升異動股，包括，華邦科技（2985）創52周高，見1.8元，收報1.19元，升95.08%；藍河控股（0498）收報0.097元，升83.02%；火山邑動國際控股（1715）收報0.415元，升48.21%；遠見控股（0862）收報0.042元，升44.83%；多想雲（6696）收報0.88元，升44.26%；能源及能量環球（1142）創52周高，見2.5元，收報2.47元，升41.95%；天任集團（1429）創52周高，見0.06元，收報0.058元，升28.89%；銀建國際（0171）收報0.095元，升26.67%；工蓋有限公司（1421）收報0.59元，升24.21%；冠中地產（0193）收報0.305元，升22%；迪信通（6188）收報0.39元，升21.88%。

下跌異動股，包括，中華銀科技（0515）創52周高，見0.5元，收報0.082元，跌82.17%；濠暻科技（2440）收報1.65元，跌34.26%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.3元，跌18.92%；高雅光學（0907）收報0.098元，跌18.33%；日本共生（0627）收報0.5元，跌18.03%；中國抗體－Ｂ（3681）收報2.36元，跌17.19%；慕尚集團控股（1817）收報0.32元，跌16.88%；盛龍錦秀國際（8481）收報0.5元，跌16.67%；中漆集團（1932）收報0.169元，跌15.5%；海天天綫（8227）收報0.22元，跌15.38%；STERLING GP（1825）收報0.079元，跌15.05%。

其他報道

人行：對中小企信貸支持力度明顯增強

碧桂園料今年合約銷售300億至400億人幣

滬深三大指數連升三個交易日 滬指升0.23%

富途暫停內地客用「存量證明」開戶 據報老虎證券仍受理

渣打支持港府發行270億綠債及基礎建設債券

據報內地擴大公民海外收入查稅 擁有港、美股投資成重點對象

美麗華酒店期待粤車帶來高端客 香檳大厦仍以重建酒店為選項

田啟文：嘉禾MegaBox將由影藝接手 霍啟剛：戲院結業情況嚴峻值得關注

花旗集團將於內地裁員3500人 多涉技術職位

國泰今開通羅馬直航 今夏再增慕尼黑及布魯塞爾兩條新航線

【有片：埋身擊】美匯指數僅反彈無上升 料下試96美元才有支持

半日沽空金額增16% 盈富增351%

恒指半日升98點 科指升0.9% 北水流入18億

官媒追擊老虎證券 公開跨境開設港股戶口流程 記者獲提供假資料助開戶

據報蘋果與阿里在華AI合作因中國監管原因受阻

聯儲局褐皮書顯示經濟活動放緩

滬深三大指數半日向上 滬指升0.08%

美上訴法院拒絕蘋果暫停應用商店整改命令

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日 隔夜息回升

富時中國A50指數將納入泡泡瑪特和順豐控股

小紅書估值達260億美元

日本4月基本薪資加速增長 日圓變動不大

龍蟠科技折讓約8%配股 籌1億

 

 