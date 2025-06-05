恒指下午延續上午升勢， 初段升幅有限，至3時後升幅擴大，收報23906點，升252點或1.07%，科指收報5319點，升100點或1.9%，國指收報8684點，升107點或1.26%。大市全日成交2220.26億元， 是5月30日2715.63億元成交後最多 。

北水南下合計淨流入7.41億元，較上日減少78.93%，連續第7日流入，創兩個月最長。北水交易成交額增1.5%至1079.93億元，是5月12日後新高。恒指波幅179點，逾4個月最窄。

藍籌59隻升，22隻下跌，2隻無升跌。藍籌股中以 舜宇光學科技（2382）表現最好，升5.6%，報63.3元。該股今日除淨。同樣於今日除淨的恒基地產（0012）收升.54%，與收升5%的快手（1024）同為今日 藍籌股表現三甲。

表現最差藍籌則為東方海外（0316），全日跌5.9%，收報128.3元。

美團（3690）創10日高，收報144.4元，升幅2.6%，全日成交81.17億元。騰訊（0700）股價亦見5日高，收報515元升0.6%，全日成交99.2億元，阿里巴巴（9988）則漲3.2%，收報118.3元，成交90.91億元。

恒指今早高開174點，高位升257點，低位升78點，高低波幅179點，波幅是1月28日後最窄，當日報171.73點。上升股份比例為34.76%，下跌為30.92%，無升跌為34.31%。

藍籌股成交金額942.83億元，佔大市成交42.46%；科指成份股成交金額595.07億元，佔大市成交26.8%；國指成份股成交金額833.28億元，佔大市成交37.53%。

24隻雙櫃台股，總成交0.77億元人民幣，相當於約0.84億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.5%，至159.12億元，佔大市成交7.16%。牛熊證成交金額75.45億元，減少3.49%；窩輪成交金額83.66億元，增加10.75%。

恒生科技指數成份股24隻升，4隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報29.65元，升6.46%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報7.34元，跌2%。

恒指續高於10天線(23461.85點)。科指升穿20天線(5255.98點)，

北水南下合計淨流入7.41億元，較上日減少78.93%，是5月26日後最少，北水連續第7日流入，累計流入377.43億元，對上一次連續7日淨流入是2025年3月31日。北水本月累計流入81.62億元，按月減少82.11%，連續第2個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1079.93億元，較上日增1.56%，佔香港市場成交額由上日的24.99%減至24.32%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.09%，是6月3日後最大升幅，當日升幅為1.63%。高見23911.14點，是5月21日23917點後最高。今日收市報23906.97點，是3月20日後收市新高，當日報24219.95點。連升3日，累計升749點，對上一次連升3日是5月2日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月21日。

科指曾升最多1.97%，是5月29日後最大升幅，當日升幅為2.82%。高見5321.98點，是5月22日5344.69點後最高。今日收市報5319.96點，是5月21日後收市新高，當日報5342.41點。連升3日，累計升185.85點，對上一次連升3日是4月29日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月21日。

國指曾升最多1.26%，是6月3日後最大升幅，當日升幅為1.93%。高見8684.73點，是5月21日8692.65點後最高。今日收市報8684.73點，是3月24日後收市新高，當日報8850.69點。連升3日，累計升325.47點，對上一次連升3日是5月12日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月21日。

午後消息股表現

美麗華酒店（0071）期待粤車帶來高端客 香檳大厦仍以重建酒店為選項。收報9.85元，跌1.01%。

國泰（0293）今開通羅馬直航 今夏再增慕尼黑及布魯塞爾兩條新航線。收報10.36元，升0.19%。

今早及隔晚消息股表現

據報蘋果與阿里（9988）在華AI合作因中國監管原因受阻。收報118.3元，升3.23%。

富時中國A50指數將納入泡泡瑪特（9992）和順豐控股。創上市新高，見252.6元，收報243元，跌1.22%。

順豐控股（6936）創上市新高，見44.7元，收報44.05元，升2.92%。

剔除招商銀行（3968）收報50.5元，升1.2%。

中國中鐵（0390）收報3.6元，無升跌。

龍蟠科技（2465）折讓約8%配股 籌1億。收報6.26元，跌5.01%。

和黃醫藥（0013）、信達生物治癌新藥上市獲藥監局受理。收報23.95元，升1.05%。

信達生物（1801）收報72.3元，跌2.63%。

科倫博泰（6990）生物折讓7%配股 籌19億。收報331.8元，跌7.58%。

長安民生物流（1292）：間接控股股東變更。收報2.93元，升2.81%。

中銀航空租賃（2588）：購買及長期租賃九架空客A320NEO飛機收報63.25元，升1.52%。

傳港鐵（0066）對購入長建鐵路車輛租賃公司Eversholt Rail表興趣。收報27.45元，升0.55%。

英泰晤士水務首選買家KKR退出，長建（1038）未評論會否再競購。收報52.3元，升2.05%。

濠暻科技（2440）宣布供股，2供1集資最多1.54億元。收報1.65元，跌34.26%。

暢捷通（1588）實施H股全流通獲聯交所授出上市批准。收報6.88元，升3.77%。

太興置業（0277）料全年虧損擴大至4920萬元。收報1.8元，無升跌。

小米（1810）YU7汽車電池將由比亞迪弗迪、寧德時代供應。收報54.25元，升1.5%。

匯豐維持中生製藥（1177）「買入」評級，目標價上調至5.1元。收報4.53元，跌1.95%。

破頂股表現

破頂股包括，蜜雪集團（2097）創上市新高，見618.5元，收報568元，跌7.72%；康臣葯業（1681）創上市新高，見11.6元，收報11.42元，無升跌；龍資源（1712）創上市新高，見5元，收報4.92元，升19.42%；匯聚科技（1729）創上市新高，見5.95元，收報5.84元，跌1.02%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見67.6元，收報66.75元，升0.75%；貝克微（2149）創上市新高，見65.05元，收報63.4元，跌1.17%；靈寶黃金（3330）創上市新高，見12.38元，收報12.08元，升7.47%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見13元，收報12.5元，跌1.11%；中煙香港（6055）創上市新高，見39.2元，收報35.55元，跌4.69%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見1015元，收報904元，跌9.05%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.47元，收報1.47元，升12.21%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見227.8元，收報226元，升1.8%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見252.6元，收報243元，跌1.22%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見374元，收報370元，升0.49%；順豐控股（6936）創上市新高，見44.7元，收報44.05元，升2.92%；正力新能（3677）創上市新高，見11.14元，收報11.02元，升7.62%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見40.02元，收報40.02元，升1.16%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9312.5元，收報9312.5元，升0.05%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見927.55元，收報927.4元，跌0.01%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1083元，收報1083元，升0.04%；華夏亞洲高息股（3145）創上市新高，見12.57元，收報12.57元，升1.21%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見75.3元，收報75.3元，升3.35%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見38.18元，收報38.18元，升0.95%。

破頂指數成份股包括，農行（1288）創上市新高，見5.29元，收報5.29元，升0.95%；恒生（0011）創52周高，見114.2元，收報113.3元，升0.44%；工行（1398）創52周高，見5.9元，收報5.9元，升1.37%；中銀香港（2388）創52周高，見34元，收報33.65元，跌0.59%；萬洲（0288）創52周高，見7.45元，收報7.27元，跌0.27%；港交所（0388）創52周高，見409.2元，收報405.2元，升0.55%；建行（0939）創52周高，見7.32元，收報7.3元，升1.11%；周大福（1929）創52周高，見12.16元，收報11.92元，無升跌；翰森製藥（3692）創52周高，見27.75元，收報26.45元，跌3.11%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見39.4元，收報38.95元，升2.1%；。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括玖源集團（0827）低見0.025元，收報0.032元，升6.67%；中加國信（0899）低見0.07元，收報0.071元，跌7.79%；新礦資源（1231）低見0.22元，收報0.224元，無升跌；力高健康生活（2370）低見0.239元，收報0.245元，跌2%；吉輝控股（8027）低見0.092元，收報0.092元，跌3.16%；ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.276元，收報2.282元，跌2.06%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；綠景中國地產（0095）低見0.212元，收報0.217元，跌5.24%；蒙古能源（0276）低見0.48元，收報0.485元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.139元，收報0.143元，跌0.69%；信保環球控股（0723）低見0.151元，收報0.151元，跌6.21%；飛達控股（1100）低見1.3元，收報1.31元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；金涌投資（1328）低見1.5元，收報1.5元，無升跌；瑛泰醫療（1501）低見24.35元，收報25.45元，跌0.39%；奧邦建築（1615）低見0.216元，收報0.219元，跌2.23%。

異動股

上升異動股，包括，華邦科技（2985）創52周高，見1.8元，收報1.19元，升95.08%；藍河控股（0498）收報0.097元，升83.02%；火山邑動國際控股（1715）收報0.415元，升48.21%；遠見控股（0862）收報0.042元，升44.83%；多想雲（6696）收報0.88元，升44.26%；能源及能量環球（1142）創52周高，見2.5元，收報2.47元，升41.95%；天任集團（1429）創52周高，見0.06元，收報0.058元，升28.89%；銀建國際（0171）收報0.095元，升26.67%；工蓋有限公司（1421）收報0.59元，升24.21%；冠中地產（0193）收報0.305元，升22%；迪信通（6188）收報0.39元，升21.88%。

下跌異動股，包括，中華銀科技（0515）創52周高，見0.5元，收報0.082元，跌82.17%；濠暻科技（2440）收報1.65元，跌34.26%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.3元，跌18.92%；高雅光學（0907）收報0.098元，跌18.33%；日本共生（0627）收報0.5元，跌18.03%；中國抗體－Ｂ（3681）收報2.36元，跌17.19%；慕尚集團控股（1817）收報0.32元，跌16.88%；盛龍錦秀國際（8481）收報0.5元，跌16.67%；中漆集團（1932）收報0.169元，跌15.5%；海天天綫（8227）收報0.22元，跌15.38%；STERLING GP（1825）收報0.079元，跌15.05%。

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