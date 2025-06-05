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美國四車企考慮增加在中國生產零件 以避過稀土出口禁令

中美貿易戰持續，內地加強對稀土磁體出口管制。《華爾街日報》報道，美國四大汽車製造商考慮將零件生產轉移到中國，以繞過中國的稀土磁鐵出口管制。

報道引述知情人士指，一些傳統汽車和電動車製造商正考慮將部分汽車零件生產轉移到中國，以避免因缺少稀土磁鐵而被迫停工。考慮的方案包括在中國工廠生產電機，或將美國製造的電機運往中國安裝稀土磁鐵。

知情人士指，將生產轉移到中國以迴避稀土磁鐵出口管制可能有效，因為現時的出口限制只涵蓋磁鐵本身，而不包括成品中的零件。

 

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