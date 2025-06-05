文章日期：2025年6月5日 17:59
今日容大科技（9881）、METALIGHT（2605）及新琪安（2573）三隻新股截止招股，據市場資料，容大科技獲孖展超購236.08倍，孖展涉資52.35億元，其中以富途證券借出26.37億元最多。
METALIGHT獲孖展超購210.53倍，涉資51.26億元；新琪安孖展超購129.03倍，孖展涉資28.77億元。三隻新股將同時於6月10日主板上市。
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