據介紹，玩家僅需通過遊戲內截圖或上傳圖片，並需提供簡單的描述，即可將靜態畫面「激活」，生成動態且富有表現力的動態圖片。快手指，新功能有效解決了傳統遊戲記錄方式（靜態截圖缺乏動感、錄制視頻耗時費力）的問題，顯著降低了高質素動態內容創作的門檻。

可靈AI為快手近年重點業務，快手首席執行官程一笑早前曾指，可靈AI已為超過1萬家企業客戶提供了API服務，涵蓋專業創作平台、廣告營銷、影視動畫、遊戲制作和智能終端等多個行業，且企業客戶的續費率極高，相信可靈AI未來會成為更多行業視頻創作的新基礎設施。

值得留意的是，花旗發表研報指，該行近日曾與快手首席財務官金秉等管理層討論包括可靈AI發展、AI技術與業務營運的整合、電商業務最新動態與展望、國內市場競爭格局以及股東回報等範疇。管理層透露，AI相關功能日均消費額已達3000萬元人民幣，電商業務在618大促期間表現符合預期，且年初至今競爭情況有所改善，未來首要任務將是強化直播電商、優化貨架電商及提升佣金率。

花旗續指，該行持續看好快手核心業務表現穩定、影片生成模型擁有行業領先地位及其估值具吸引力，維持「買入」評級，目標價66港元。

