FSMOne（香港）投資組合管理及研究部助理經理謝祐軒表示，關稅傳遞到終端消費者的影響需時，他認為關稅對通脹影響會陸續浮現，而美國總統特朗普「五時花六時變」，令市場拋售美元資產包括美債，同時憂慮美國財赤進一步惡化，美元同時貶值、美國消費者購買力下降，令美國消費總值佔本地生產總值約七成，受較大影響，他認為美國或下半年有機會陷入輕度滯脹，即經濟增長速度慢、通脹上升。
FSMOne（香港）環球債券部助理研究經理施家頌表示，現時美國關稅談判看似有緩和跡象，美國對各國的關稅的最終關稅，或需一年或以上的時間才能落實。他補充，料對關稅對美國的通脹影響會於第三及第四季才會浮現。另他料，美國今年內只減息兩次，料聯儲局將於9月及12月減息。
美債方面，施家頌建議投資者配置「進可攻、退可守」的超短年期美債，他指出現時6個月期的美債為4.3厘，同時存續期極短。至於2年至5年期，他則對其持「中性」看法，因減息預期下其收益率較低。至於長年期的美債，施家頌對其看法較為悲觀，因其未能反映潛在通脹回歸及滯脹風險，存在較大存續期風險。他表示當10年期美債息、高於2年期美債息1厘，其提供較大溢價才為長債的入市時機。
另外，施家頌提到於企業債方面可留意，2至5年期的企業債，當中選取非美發行人、且供應鏈全球化企業所發行的債券。
對於市場近期對美債的憂慮，施家頌認為美債仍為無風險資產，美國本土金融機構仍有投資需求，另一方面亦有需要的話，美國透過量化寬鬆「印錢」接美債，再加上各國與美國有貿易往來，需「泊錢」買美國資產。
內地及香港股市方面，謝祐軒表示預計內地將推經濟措施應對關稅，以現時今年恒指11倍目標市盈率計，他將恒指今年全年目標價，由先前1月的19,750點，上調現時至24,500點。他指出MSCI中國指數當中比重十大股份中，阿里（9988）及騰訊（0700）等其公司於去年國際收入少於11%，令公司可較好應對關稅影響，同時內地出台消費方面經濟措施下可受惠。
謝祐軒補助，內地科技股與美國科技股存大幅折讓。據其簡報所示，如阿里及騰訊今年的預測市盈率分別為12倍及17倍，而亞馬遜（美：AMZN）則為33倍。
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認為美債仍為無風險資產，美國本土金融機構仍有投資需求，另一方面亦有需要的話，美國透過量化寬鬆「印錢」接美債，再加上各國與美國有貿易往來，需「泊錢」買美國資產。
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謝祐軒補助，內地科技股與美國科技股存大幅折讓。據其簡報所示，如阿里及騰訊今年的預測市盈率分別為12倍及17倍，而亞馬遜（美：AMZN）則為33倍。