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滴滴首季經調整賺29億 國際業務日均單量破千萬單 虧損續收窄

內地出行平台滴滴今年首季核心平台總交易金額（GTV）達1016億元（人民幣，下同），固定匯率計按年成長13.5%。期間公司實現淨利潤24億元，經調整淨利潤29億元。

GTV中，中國出行GTV為780億元，較去年同期成長9.3%；國際業務GTV為236億元，固定匯率較去年同期成長27.9%。

滴滴指，GTV增勢主要受訂單量增長帶動，該公司指，包括中國出行和國際業務在內的核心平台訂單量為42.47億單，較去年同期成長13.4%。其中，中國出行總訂單量為32.58億單，較去年同期成長10.3%；國際業務總訂單量為9.89億單，較去年同期成長24.9%。中國出行及國際業務日均單量分別達3620萬單、1099萬單。

國際業務方面，滴滴表示相關業務高速成長，且虧損逐步收窄，其中國際旅遊業務第一季經調整息稅攤銷前（Adjusted EBITA）獲利。

滴滴從2018年開始積極拓展國際市場，得益於在巴西和墨西哥等市場的有效投入和高效運營，國際業務GTV連續多個季度保持25%以上的高速增長，規模持續擴大，滴滴指相關業務已成公司業務的重要增長引擎。

滴滴表示，截至目前，滴滴國際業務涵蓋了拉丁美洲、亞太和非洲的14個國家，以出行業務為支點，同時探索外送、金融等本地多元化特色服務。

同時，該公司稱，隨著近兩年內地用戶跨境遊熱潮，滴滴出行App在韓國、新加坡、日本、馬來西亞、印尼、越南等9個國家的1200多個城市推出海外網約車服務。為滿足內地用戶長時間、遠距離、多行程的海外用車需求，滴滴海外包車服務也於近日推出，首批涵蓋了新加坡、曼谷、布吉、首爾、東京、吉隆坡、悉尼等11個國家的26座城市。

滴滴創辦人兼首席執行官程維表示，得益於出行市場的強勁活力，滴滴業務及生態持續向好發展，第一季國內國際業務維持穩健成長。2025年公司將持續發揮穩就業、促進消費的作用，並積極履行社會責任。堅持「服務本地」，加大全球投入促進當地業務及生態發展。積極推動自動駕駛和AI應用發展，服務好司機、使用者及合作夥伴。

回購方面，2023年11月，滴滴董事會批准了公司在2年內不超過10億美元的股份回購計劃。2025年3月，公司董事會再次追加了不超過20億美元的回購計畫。截至2025年5月31日，滴滴已經按該股份回購了總計約2.647億ADS，涉資約11.533億美元。

 

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