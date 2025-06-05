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泰國官員指建議中連賭場綜合體每個投資最少30.7億美元

泰國媒體報道引述出席新聞簡報會的官員指，一旦落實博彩業合法化，料有助帶動當地每年本地生產總值多增0.8個百分點，並令旅客消費大增3倍。泰國財政部副部長Julapun Amornvivat在會上稱，擬議中的賭場項目，將會以娛樂綜合體形式發展，最少投資1000億泰銖，或值30.7億美元。

根據建議，賭牌發牌期限為30年，可以多續10年。賭場渡假村須以有限公司或公眾有限公司形式去營運，實收資本最少要達100億泰銖。每個項目除博彩區之外，需包括酒店、會議室及吸引旅客的景點。泰國的博彩業合法化法案首讀已由原先訂定四月份進行，但是因遇到公眾反對而順延。據Julapun Amornvivat指出，現時料7月份將於國會重開時，進行審批有關法案程序，並料整個立法程序會在現屆政府任期內，或於2027年通過。

首長副秘書長Suksit Srichomkhwan表示，新的娛樂綜合體將為全面休閒景點，可以有助淡季時依賴自然景點為基礎的旅遊生意，在綜合體內將包括會展中心、大型演唱會場地、博物館甚至遊樂園。其認為，泰國已經不能夠單靠天然景點與其他國家競爭。

泰國政府官員預期，娛樂綜合體有助每年產生120.4億至392.5億泰銖的國家收入，當中包括從五星級酒店及主題公園收到稅金收入。Suksit Srichomkhwan估計，單是項目在建設期，已經提供0.23個百分點的本地生產總值。當項目開業後，每年可生產0.2至0.8%本地生產總值。其料泰國旅客消費由現時的6000至7000泰銖，增至約2.2萬泰銖。賭場部份則會受嚴格限制，不會向所有人開放。博彩區只例整個娛樂綜合體面積10%。官員透露，在與美國永利渡假村（美：WYNN）及美高梅國際（美：MGM）討論過後，該兩名投資者均對參與發展娛樂綜合體感興趣。

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