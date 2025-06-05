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赤子城在香港科學園開設全球總部

赤子城科技（9911）宣布，該集團的全球總部啟動儀式在香港舉行。該集團將以子公司Solo X Technology Limited的名義進駐香港科學園。集團董事長劉春河表示，香港擁有國際化的營商環境、成熟的資本市場，以及頂尖的人才資源，赤子城科技全球總部正式落地香港，標誌著公司的全球化戰略邁入新的階段，是公司發展的重要里程碑。

在啟動儀式上，集團高級副總裁宋朋亮分享了公司在香港的佈局思路，他說，在香港， 公司將重點布局兩大方向，第一個方向是探索人工智能在社交娛樂業務場景中的深度應用；第二個方向是匯聚全球化人才，推動產學研合作。

去年下半年赤子城科技在沙特利雅得設立了中東北非區域總部，強化了公司與中東市場的連結，今天又在香港落地了全球總部，開啟全球化新篇章。宋朋亮說，期待與特區政府、產業夥伴、投資機構等各界朋友有更多合作及交流，促進未來社會的創新發展，成為給世界帶來良好影響力的全球科技企業。

香港科技園公司企業發展總監溫寶玲亦指出，人工智能是香港多元產業的重要支柱。赤子城科技的加入，將有助於推動人工智能在社交娛樂領域的創新研發和成果轉化，進一步促進城市發展。

港府引進重點企業辦公室副主任蔣學禮、香港科技園企業發展總監溫寶玲，以及赤子城科技董事長劉春河、高級副總裁宋朋亮、副總裁鄭林州及副總裁余欣出席活動。

赤子城今日股價收報9.39元，股價跌5.43%。

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