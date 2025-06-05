隨着歐元區通脹降溫，歐洲央行一如預期，將3大關鍵利率各下調0.25厘，把存款利率降至2厘，主要再融資利率降至2.15厘，並將邊際貸款利率降至2.4厘，是該央行自去年6月啟動減息周期以來，第8次減息。
本周公布的歐元區5月消費者物價指數（CPI）按年升幅回落至1.9%，低於歐洲央行的2%目標。歐洲央行指出，通脹率目前大概處於2%的中期目標。該央行最新預測，2025年整體通脹率平均為2%，2026年為1.6%，而2027年為2%。此預測與3月的預測相比，2025年和26年的通脹預期均下調0.3個百分點，這主要反映能源價格預期下降，以及歐元轉強的影響。
歐洲央行將2025年GDP增長預測，維持在0.9%不變，反映首季增長較預期強，儘管今年餘下時間前景較弱。歐洲央行預期，2026和27年的GDP增長，分別加快至1.1%和1.3%。
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