moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美股向下 道指跌108點 金龍指數連升4日

中美元首通話並就安排兩國進一步貿易會談達成一致，稀土爭端降溫，特朗普接受習近平訪華邀請。Evercore預測，90天關稅休戰期延長可能性上升，習近平和特朗普有望9月面談。

美債息上升，息差個別發展，金龍指數連升4日，創兩周高。美股向下。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數升至10月以來最高水平，反映就業市場降溫。4月貿易逆差收窄幅度創紀錄，自中國進口額創疫情初期以來新低。美國企業5月份樂觀情緒大幅下滑，延續並加深第一季度下降趨勢。

聯儲局消息方面，聯儲局理事Kugler表示，當前她主要關注通脹，而非經濟增長的潛在放緩。堪薩斯聯儲行長稱，經濟前景非常不明朗，評估關稅影響時需要保持靈活性。

個股方面，馬斯克與特朗普口水戰升級，Tesla重挫。穩定幣公司Circle Internet Group Inc.首日上市一度飈升235%，此前該公司及其部分股東在首次公開募股（IPO）中募資近11億美元

道瓊斯工業平均指數收跌108點，跌幅0.26%，報42319點。標普500指數收跌31點，跌幅0.53%，報5939點。納斯達克綜合指數收跌162點，或0.84%，報19298點。

聯合健康跌1.51%，報295.84美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累22點，而高盛升1.1%，報605.88元，貢獻道指41點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報200.63元，跌1.07%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報168.21元，升0.09%，亞馬遜(美：AMZN)收市報207.91元，升0.32%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報684.62元，跌0.48%，英偉達(美：NVDA)收市報139.99元，跌1.35%，微軟(美：MSFT)收市報467.68元，升0.82%，Tesla (美：TSLA)收市報284.7元，跌14.25%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.16%，報551點。德國DAX指數收漲0.2%，報24323點；法國CAC 40指數跌0.19%，報7790點；英國富時100指數收漲0.12%，報8811點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.55%，報7293點。

美國2年期債息曾升最多1.76%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為3.23%。高見3.9346厘，是6月4日3.9676厘後最高。收市報3.9201厘，是6月3日後收市新高，當日報3.9511厘。

美國10年期債息曾升最多1.04%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為1.53%。高見4.4004厘，是6月4日4.4657厘後最高。收市報4.3906厘，是6月3日後收市新高，當日報4.4537厘。

美2年期10年期債息差曾收窄至45.636基點，是5月27日45.281基點後最窄。收市報46.631基點，是5月27日後收市最窄，當日報45.857基點。連續3日收窄，累計3.489基點，對上一次連續3日是5月27日。

美3個月10年期債息差曾高見5.808基點，是6月4日11.045點後最闊。收市報4.564基點，是6月3日後收市最闊，當日報11.035基點。

金龍指數曾升最多1.46%，是6月4日後最大升幅，當日升幅為2.75%。高見7360.57點，是5月21日7434.06點後最高。收市報7293.84點，是5月20日後收市新高，當日報7330點。連升4日，累計升261.29點，對上一次連升4日是4月24日。

道指曾跌最多0.51%，是6月2日後最大跌幅，當日跌幅為0.99%。低見42211.69點，是6月3日42186.44點後最低。收市報42319.74點，是6月2日後收市新低，當日報42305.48點。連跌2日，累計跌199.9點，對上一次連跌2日是5月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月21日。

標指曾跌最多0.83%，是6月2日後最大跌幅，當日跌幅為0.85%。低見5921.2點，是6月2日5861.43點後最低。收市報5939.3點，是6月2日後收市新低，當日報5935.94點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月29日。

納指曾跌最多1.2%，是5月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.71%。低見19226.21點，是6月3日19224.7點後最低。收市報19298.45點，是6月2日後收市新低，當日報19242.61點。

其他報道

北水增持建行 減持創維