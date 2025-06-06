美債息上升，息差個別發展，金龍指數連升4日，創兩周高。美股向下。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數升至10月以來最高水平，反映就業市場降溫。4月貿易逆差收窄幅度創紀錄，自中國進口額創疫情初期以來新低。美國企業5月份樂觀情緒大幅下滑，延續並加深第一季度下降趨勢。

聯儲局消息方面，聯儲局理事Kugler表示，當前她主要關注通脹，而非經濟增長的潛在放緩。堪薩斯聯儲行長稱，經濟前景非常不明朗，評估關稅影響時需要保持靈活性。

個股方面，馬斯克與特朗普口水戰升級，Tesla重挫。穩定幣公司Circle Internet Group Inc.首日上市一度飈升235%，此前該公司及其部分股東在首次公開募股（IPO）中募資近11億美元

道瓊斯工業平均指數收跌108點，跌幅0.26%，報42319點。標普500指數收跌31點，跌幅0.53%，報5939點。納斯達克綜合指數收跌162點，或0.84%，報19298點。

聯合健康跌1.51%，報295.84美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累22點，而高盛升1.1%，報605.88元，貢獻道指41點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報200.63元，跌1.07%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報168.21元，升0.09%，亞馬遜(美：AMZN)收市報207.91元，升0.32%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報684.62元，跌0.48%，英偉達(美：NVDA)收市報139.99元，跌1.35%，微軟(美：MSFT)收市報467.68元，升0.82%，Tesla (美：TSLA)收市報284.7元，跌14.25%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.16%，報551點。德國DAX指數收漲0.2%，報24323點；法國CAC 40指數跌0.19%，報7790點；英國富時100指數收漲0.12%，報8811點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.55%，報7293點。

美國2年期債息曾升最多1.76%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為3.23%。高見3.9346厘，是6月4日3.9676厘後最高。收市報3.9201厘，是6月3日後收市新高，當日報3.9511厘。

美國10年期債息曾升最多1.04%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為1.53%。高見4.4004厘，是6月4日4.4657厘後最高。收市報4.3906厘，是6月3日後收市新高，當日報4.4537厘。

美2年期10年期債息差曾收窄至45.636基點，是5月27日45.281基點後最窄。收市報46.631基點，是5月27日後收市最窄，當日報45.857基點。連續3日收窄，累計3.489基點，對上一次連續3日是5月27日。

美3個月10年期債息差曾高見5.808基點，是6月4日11.045點後最闊。收市報4.564基點，是6月3日後收市最闊，當日報11.035基點。

金龍指數曾升最多1.46%，是6月4日後最大升幅，當日升幅為2.75%。高見7360.57點，是5月21日7434.06點後最高。收市報7293.84點，是5月20日後收市新高，當日報7330點。連升4日，累計升261.29點，對上一次連升4日是4月24日。

道指曾跌最多0.51%，是6月2日後最大跌幅，當日跌幅為0.99%。低見42211.69點，是6月3日42186.44點後最低。收市報42319.74點，是6月2日後收市新低，當日報42305.48點。連跌2日，累計跌199.9點，對上一次連跌2日是5月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月21日。

標指曾跌最多0.83%，是6月2日後最大跌幅，當日跌幅為0.85%。低見5921.2點，是6月2日5861.43點後最低。收市報5939.3點，是6月2日後收市新低，當日報5935.94點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月29日。

納指曾跌最多1.2%，是5月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.71%。低見19226.21點，是6月3日19224.7點後最低。收市報19298.45點，是6月2日後收市新低，當日報19242.61點。

其他報道

北水增持建行 減持創維