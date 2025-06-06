個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.04%，折合報515.95元；阿里巴巴（9988）升0.42%，折合報117.65元；美團（3690）升2.07%，折合報145.16元；匯控（0005）升0.48%，折合報93.52元；建行（0939）升0.81%，折合報7.28元。

道期現升0.24%；標期現升0.1%；納期現跌0.07%。日本東證指數現升0.49%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.06%。

VIX指數隔晚升4.94%或0.87點，報18.48點。

紐油現跌0.23%或0.14美元，報63.22美元；布油現跌0.19%或0.13美元，報65.21美元；金價現升0.2%或6.75美元，報3359.4美元；LME 銅期貨隔晚升1.22%或118美元，報9739.5美元。比特幣現升1.42%或1432.28美元，報101936.14美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.3886厘。

今日焦點股份可留意：

匯控（0005）：杜嘉祺將於9月30日退任主席。

東風集團（0489）5月銷量跌1%至14.61萬輛，新能源汽車升59%。

YGM貿易（0375）料全年虧損擴大至最多2500萬元，因內地旅客消費減。

香港科技探索（1137）旗下HKTVmall推保健品「格價」活動，最高37折買連鎖藥房同款。

王氏國際減持小黃鴨（2250）至5%以下。

電動車價格戰愈演愈烈，中方據報約談比亞迪（1211）等車企促行業自律。

赤子城（9911）在香港科學園開設全球總部。

快手（1024）可靈AI與網易旗下手遊《逆水寒》合作，內置AI視頻生成能力。

黛麗斯國際（0333）上季收入升2.5%受歐美市場帶動，毛利率下跌。

OSL（0863）棄用羅兵咸，擬聘德勤為新任核數師。

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