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友邦：主席謝仕榮退任 杜嘉祺回歸接任

友邦（1299）公布，獨立非執行主席及獨立非執行董事謝仕榮於9月30日退任，由杜嘉祺於2025年10月1日接任。

謝仕榮表示，「杜嘉祺爵士在擔任友邦保險集團首席執行官兼總裁期間，對友邦保險的卓越貢獻重大且深遠。他的經驗及專長，包括曾擔任集團首席執行官，以及近年來出任全球最大金融機構之一的集團主席，將確保友邦保險能夠受益於其卓越的領導。我熱烈歡迎杜嘉祺爵士加入董事會」。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，「我們欣然歡迎杜嘉祺爵士的回歸，擔任我們的獨立主席。杜嘉祺爵士曾與謝先生緊密合作，帶領公司完成首次公開招股，他為友邦保險作為一家全球領先的獨立上市集團奠定了基礎。多年來，杜嘉祺爵士在國際上的卓著聲譽日益提升。我們期望受益於他在金融服務領域的豐富經驗，以及他對亞洲的熱忱，帶領董事會邁步向前」。

杜嘉祺表示，「我認識謝先生數十年，無論作為管理層、董事會成員以及作為朋友的身分，他都令我非常欽佩。他在友邦保險的工作非常出色，我衷心祝願他的退休生活美滿充實」。「我深感榮幸並充滿期待擔任全球最大保險公司之一的獨立主席一職。友邦保險為亞洲數以百萬計的家庭提供財務保障方面擔當重要角色，讓他們實踐健康、長久、好生活。我非常期待與董事會、李源祥、管理團隊，以及遍佈區域的員工、代理與合作伙伴共事，以推動集團取得成功」。

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