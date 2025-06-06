恒指今早高開34點或0.15%，報23941點，是3月24日23967.51點後最高。大市成交金額20億元；國指今早高開6點或0.08%，報8691點。恒生科技指數開市報5327點，升0.13%。
上升股份比例為10.2%，下跌為4.33%，無升跌為85.46%。
藍籌49隻升，10隻下跌，24隻無升跌。金沙中國（1928）升1.65%，報16元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌2.47%，報87元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，6隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報33.5元，升0.9%；跌幅最大的是理想（2015）開市報115.9元，跌0.77%。
恒指續高於10天線(23495.88點)。科指續高於10天線(5217.69點)。
染藍股
美的集團（0300）開市報76.2元，升0.79%。
中通快遞（2057）開市報134.4元，升0.75%。
比亞迪（1211）開市報411.6元，升1.33%。
閱文集團（0772）開市報28.25元，升1.44%。
浙江同源康醫藥（2410）開市報23.8元，升2.81%。
康基醫療（9997）開市報7.77元，升0.13%。
剔除
康寧傑瑞生物製藥（9966）開市報8.3元，跌0.36%。
榮昌生物製藥（9995）開市報50元，升1.21%。
布魯可（0325）平上市高位175元，開市報173元，升0.06%。
古茗控股（1364）開市報29.5元，無升跌。
蜜雪集團（2097）平上市高位618.5元，開市報617元，升0.24%。
華興資本（1911）：被投企業Circle紐交所上市。開市報4.46元，升14.95%。
友邦（1299）：主席謝仕榮退任 杜嘉祺回歸接任開市報67.8元，升1.42%。
匯控（0005）：杜嘉祺將於9月30日退任主席。開市報92.9元，跌0.16%。
東風集團（0489）5月銷量跌1%至14.61萬輛，新能源汽車升59%。開市報3.6元，跌0.28%。
YGM貿易（0375）料全年虧損擴大至最多2500萬元，因內地旅客消費減。無成交，報0.9元。
香港科技探索（1137）旗下HKTVmall推保健品「格價」活動，最高37折買連鎖藥房同款。無成交，報1.6元。
王氏國際減持小黃鴨（2250）至5%以下。無成交，報0.93元。
電動車價格戰愈演愈烈，中方據報約談比亞迪（1211）等車企促行業自律。開市報412元，無升跌。
赤子城（9911）在香港科學園開設全球總部。開市報9.5元，升1.17%。
快手（1024）可靈AI與網易旗下手遊《逆水寒》合作，內置AI視頻生成能力。開市報54.75元，升0.46%。
黛麗斯國際（0333）上季收入升2.5%受歐美市場帶動，毛利率下跌。無成交，報0.228元。
OSL（0863）棄用羅兵咸，擬聘德勤為新任核數師。開市報12.5元，無升跌。
破頂股包括，網易雲音樂（9899）創上市新高，見228元，開市報228元，升0.88%；阿里影業（1060）創52周高，見1元，開市報1元，升1.01%；上海復旦（1385）創52周高，見31.6元，開市報31.6元，升1.28%；保誠（2378）創52周高，見91.7元，開市報91.7元，升0.55%；中播數據（2982）無成交，報0.144元；金馬能源（6885）創52周高，見1.19元，開市報1.19元，升4.39%；吉林長龍藥業（8049）創52周高，見2.36元，開市報2.36元，升1.29%。
破頂指數成份股包括，農行（1288）創上市新高，見5.3元，開市報5.3元，升0.19%；工行（1398）創52周高，見5.91元，開市報5.91元，升0.17%；招商銀行（3968）創52周高，見50.75元，開市報50.75元，升0.5%。
異動股
上升異動股，包括，華興資本控股（1911）開市報4.46元，升14.95%；瑞強集團（8427）開市報15.62元，升14.52%；中國水業集團（1129）開市報0.285元，升14.46%；遠見控股（0862）開市報0.046元，升9.52%；生興控股（1472）開市報0.068元，升7.94%；佑駕創新（2431）開市報27.85元，升6.91%；國家聯合資源（0254）開市報0.038元，升5.56%；友誼時光（6820）開市報0.84元，升5%；金馬能源（6885）創52周高，見1.19元，開市報1.19元，升4.39%；銀建國際（0171）開市報0.099元，升4.21%；中國白銀集團（0815）開市報0.38元，升4.11%。
下跌異動股，包括，聯合能源集團（0467）開市報0.42元，跌9.68%；卓爾智聯（2098）開市報0.208元，跌7.96%；開源控股（1215）開市報0.012元，跌7.69%；華夏以太幣（3046）開市報5.8元，跌7.35%；萬達酒店發展（0169）開市報0.56元，跌6.67%；友聯國際教育租賃（1563）開市報0.235元，跌5.62%；ＦＡ南方以太幣（3068）開市報12元，跌4.69%；博雅互動（0434）開市報5.18元，跌4.43%；中遠海運國際（0517）開市報4.79元，跌4.2%；謝瑞麟（0417）開市報0.59元，跌3.28%。
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