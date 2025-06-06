受消息影響，特斯拉周四股價一度大瀉14.26%，收市報284.7美元。特朗普表示，政府必須通過《大而美法案》，並指馬斯克任職DOGE時已清楚法案內容，並無提出異議，直至華府撤銷電動車補貼才反口。

馬斯克在社交平台出文反駁指，自己從來都沒看過法案內容，更在帖文狠批特朗普「忘恩負義（ingratitude）」。他又稱：「如果沒有我，特朗普早就輸了！民主黨會控制眾議院，共和黨在參議院只會是 51 比 49 的形勢。」