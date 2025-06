受消息影響,特斯拉周四股價一度大瀉14.26%,收市報284.7美元。特朗普表示,政府必須通過《大而美法案》,並指馬斯克任職DOGE時已清楚法案內容,並無提出異議,直至華府撤銷電動車補貼才反口。

馬斯克在社交平台出文反駁指,自己從來都沒看過法案內容,更在帖文狠批特朗普「忘恩負義(ingratitude)」。他又稱:「如果沒有我,特朗普早就輸了!民主黨會控制眾議院,共和黨在參議院只會是 51 比 49 的形勢。」

Without me, Trump would have lost the election, Dems would control the House and the Republicans would be 51-49 in the Senate.

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025