報道引述消息指，相關官員此前已經在徵求方案，希望在未來六個月到一年內增強美國國內稀土磁體的供應能力。

報道引述消息指，儘管中美領導人通電，但特朗普政府關於建立國內供應鏈的相關評估仍將繼續。消息指，白宮認為當前正在評估的相關項目從長期看將比中國產品更具成本優勢。計劃中的供應鏈將涵蓋稀土元素開采、加工及磁體生產。

白宮拒絕對此發表評論。

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