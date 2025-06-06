IDC指出，百度始終專注投入基礎大模型研發，是國內最早投入大模型產研的公司。文心大模型在多輪對話大模型的記憶、理解、指令遵循能力明顯領先，在生成內容時可以按照前幾輪提問的問題連續、完整且準確輸出，同時在圖片理解、表格繪制、翻譯（尤其科技領域）能力顯著領先，而且多模態相關功能完善。

作為國內最早投入大模型產研的企業，百度在芯片、框架、模型、應用四層技術棧進行全面布局，AI大模型領域的技術創新優勢明顯。文心大模型的能力拓展和效率提升，得益於飛槳文心的聯合優化。截至目前，飛槳文心開發者數量已超過2185萬，服務超過67萬家企業，創建的模型達到110萬。IDC認為，「百度文心發力最早，技術扎實，產品前瞻。整體綜合來看，文心大模型綜合實力最強，產品最為完善領先」。

未來，大模型廠商將進一步探索多模態演進、工具生態構建與Agent智能體協同，推動生成式AI走向規模落地。報告指出，百度文心大模型已形成完善的產品矩陣與開放平台體系，結合企業級工具和生態網絡，支撐開發者與行業客戶快速接入與定制，成為當前最具平台化能力的大模型之一，助力千行百業智能化轉型。

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