港元現報7.8461元升值1點子，曾貶值最多1點子，報7.8463元，亦曾升值最多12點子，報7.845元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.23點子至0.02182%，是6月2日後最高；1星期HIBOR跌0.7點子至0.10911%，是2022年6月13日後最低；2星期HIBOR跌2.05點子至0.20661%，是2022年6月13日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.35點子至1.73881%，是6月2日後最低；6個月期HIBOR跌2.24點子至2.43155%，是6月3日後最低；12個月期HIBOR跌2.63點子至3.08476%，是6月4日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增8.62億元，至總數21217.09億元，是6月3日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增8.4億元，至總數6125.75億元，是6月3日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為1735.19億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.22億元，至總數13224.34億元，是6月3日後最高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減0.61億元，至總數12183.81億元，是6月3日後最低。

美匯美息

美元指數現報98.791升值0.05點或0.05%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31286%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.5433%，連續2日擴闊，利差是2025年5月30日後最闊，當日差距為-3.7346%。

對上一次連續2日擴闊，是2025年5月29日，當日利差報-3.7356%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor升0.3點子至1.411%，是5月30日後最高；1星期Shibor跌3.4點子至1.5%，是5月15日後最低；2星期Shibor跌0.3點子至1.588%，是6月4日後最低；1個月期Shibor跌0.1點子至1.619%，是5月28日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.1點子至1.671%，是5月27日後最低；6個月期Shibor跌0.1點子至1.671%，是5月27日後最低；1年期Shibor跌0.5點子至1.697%，是5月29日後最低。

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